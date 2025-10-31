Crakmedia toujours parmi les 300 plus importantes PME au Québec

QUÉBEC, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia, entreprise internationale présente dans plus de 190 pays et chef de file en marketing numérique de performance, prend place une fois de plus parmi les 300 plus importantes PME au Québec . Ce classement est publié chaque année par le journal économique Les Affaires.

L’entreprise se hisse cette année à la 126e position avec ses 183 employés au 30 juin 2025, affichant une croissance de 5,2 % comparativement à l’année précédente où elle occupait la 139e position. Parmi la cinquantaine de PME de la région de la Capitale-Nationale représentées dans la liste Les Affaires, Crakmedia est la 17e en importance.

« Crakmedia poursuit sa croissance dans un marché mondial hautement concurrentiel, avec des prévisions de 154 millions de dollars de chiffre d’affaires pour 2025. L’intégration de solutions d’intelligence artificielle fait désormais partie de notre ADN et nous permet d’optimiser nos opérations, tout en recentrant nos équipes sur l’innovation, la créativité et la croissance des affaires », souligne Olivier Bouchard, chef des opérations de Crakmedia », déclare Olivier Bouchard, chef des opérations.

Crakmedia avait d’ailleurs obtenu le prestigieux prix Mercure de l’Accroissement de la productivité en 2024, décerné par la Fédération des chambres de commerce du Québec, pour son projet d’automatisation intelligente d’espaces publicitaires web.

Lire le dossier spécial dans le magazine Les Affaires : lesaffaires.com/les-300-plus-importantes-pme-du-quebec-2025

Lire une entrevue sur l’intégration des outils IA en achat publicitaire : crakmedia.com/ia-media-buy-achat-media/

À PROPOS DE CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations : crakmedia.com .

