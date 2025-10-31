Representantes de 25 países discutiram a inovação tecnológica em águas profundas em Sanya, China

SANYA, China, Oct. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De 28 a 31 de outubro, foram realizados em Sanya, província de Hainan, China, o 3rd Hainan Free Trade Port International Science and Technology Innovation Cooperation Forum (3º Fórum Internacional de Cooperação em Inovação Científica e Tecnológica do Porto de Livre Comércio de Hainan - ISTICF) e a Deep-Sea Technology Innovation Conference (Conferência de Inovação Tecnológica de Águas Profundas - DSTIC) de 2025, com o tema "Convergência de inovação em águas profundas traçando um novo capítulo". Mais de 400 representantes de mais de 250 instituições de 25 países participaram de intercâmbios e discussões profundas com foco na inovação tecnológica em alto mar.

O fórum concentrou-se em áreas principais, incluindo o desenvolvimento de recursos em alto mar, equipamentos inteligentes, conservação ecológica e economia marinha, com um fórum plenário, oito sub-fóruns e quatro eventos paralelos. Um funcionário do Departamento Provincial de Ciência e Tecnologia de Hainan observou que os tópicos recém-introduzidos este ano incluíram sessões sobre "Tecnologia de Equipamentos Inteligentes de Mar Profundo" e "Tecnologias de Inteligência Artificial para Detecção e Exploração Ambiental Marinha". Pelo terceiro ano consecutivo, o fórum sediou a China Ocean Engineering Design Competition e a Deep-Sea Advanced Technology & Equipment Achievement Exhibition, ao mesmo tempo em que lançou a primeira edição da World University Underwater Robotics Competition, enriquecendo ainda mais o conteúdo temático e eventos paralelos do fórum.

No dia da abertura foi publicado o "Consensus 2025: Uniting for Deep-sea Big Science, Pioneering Global Hadal Frontiers", foi criada a Underwater Robotics Industry Alliance e contou com a cerimônia de assinatura de acordos para o Deep-Sea Technology Venture Capital Fund.

Em seu discurso de abertura, um funcionário do governo provincial de Hainan falou sobre as principais conquistas da província na ciência de águas profundas este ano. Ele observou que a província está empenhada em construir um sistema industrial moderno com características e vantagens locais distintas, e expressou a esperança de aprofundar a cooperação internacional em áreas como pesquisa científica em águas profundas, comércio de carbono azul e desenvolvimento de áreas marinhas protegidas. Ele enfatizou os esforços de Hainan na integração da tecnologia de águas profundas com a inteligência artificial, blockchain e sistemas ecológicos para o incentivo a uma cadeia industrial inovadora em águas profundas.

Shahbaz KHAN, Diretor do Escritório Regional da UNESCO para o Leste Asiático, observou que, com três anos consecutivos de participação, o Escritório testemunhou o notável progresso de Hainan em ciência, tecnologia e indústria de águas profundas. Ele expressou sua vontade de tomar Hainan como modelo para compartilhar a experiência da China na criação da civilização ecológica marinha, na promoção da cultura marinha da Rota da Seda e no desenvolvimento de tecnologias de ponta em águas profundas para o mundo.

Como sede, a Cidade de Ciência e Tecnologia da Baía de Sanya Yazhou, um parque industrial líder em tecnologia, está acelerando sua transformação em um centro fundamental para a inovação tecnológica em águas profundas da China. Já atraiu mais de 20 universidades e instituições de pesquisa focadas no mar, juntamente com mais de 1.500 empresas de tecnologia marinha, e estabeleceu vários laboratórios e plataformas de pesquisa em nível nacional.

Fonte: 3rd Hainan Free Trade Port International Science and Technology Innovation Cooperation Forum & Deep-Sea Technology Innovation Conference 2025