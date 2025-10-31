Cellectis publiera ses résultats financiers du troisième trimestre le 7 novembre 2025

NEW YORK, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique qui utilise sa plateforme pionnière d’édition du génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques, publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos au 30 septembre 2025, le vendredi 7 novembre 2025 après la clôture du marché aux États-Unis.

Le communiqué de presse sera disponible dans la section “Investisseurs” du site internet de Cellectis : https://www.cellectis.com/fr/investisseur/press-releases/

Cellectis n'organisera pas de conférence téléphonique pour présenter ses résultats. Notre équipe de relations investisseurs reste à votre disposition pour répondre à vos questions à l'adresse suivante : investors@cellectis.com

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur Linkdin et X.

Pour de plus amples informations sur Cellectis, veuillez contacter :

Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, Communications, +33 (0)7 76 99 14 33, media@cellectis.com

Patricia Sosa Navarro, Chief of Staff to the CEO, +33 (0)7 76 77 46 93

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer, investors@cellectis.com

