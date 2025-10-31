Investissements Purpose Inc. annonce des changements à certains fonds d’investissement 

TORONTO, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui des changements à des modifications à la cote de risque de certains fonds qu’elle gère.

Modifications à la cote de risque

Purpose a modifié la cote de risque des fonds suivants, en vigueur le 31 octobre 2025 :

Fonds Symbole boursier Ancienne cote de risque Nouvelle cote de risque Alphabet (GOOGL) FNB Actions à revenu Purpose YGOG Moyen Élevé Amazon (AMZN) FNB Actions à revenu Purpose YAMZ Moyen Élevé AMD (AMD) FNB Actions à revenu Purpose YAMD Moyen à élevé Élevé Apple (AAPL) FNB Actions à revenu Purpose APLY Moyen Moyen à élevé Berkshire Hathaway (BRK) FNB Actions à revenu Purpose BRKY Moyen Moyen à élevé Broadcom (AVGO) FNB Actions à revenu Purpose YAVG Moyen à élevé Élevé Coinbase (COIN) FNB Actions à revenu Purpose YCON Moyen à élevé Élevé META (META) FNB Actions à revenu Purpose YMET Moyen Moyen à élevé Microsoft (MSFT) FNB Actions à revenu Purpose MSFY Moyen Moyen à élevé Netflix (NFLX) FNB Actions à revenu Purpose YNET Moyen Moyen à élevé NVIDIA (NVDA) FNB Actions à revenu Purpose YNVD Moyen à élevé Élevé Palantir (PLTR) FNB Actions à revenu Purpose YPLT Moyen à élevé Élevé Fonds de dividendes amélioré Purpose PDIV Moyen Faible à moyen Tesla (TSLA) FNB Actions à revenu Purpose YTSL Moyen à élevé Élevé UnitedHealth Group (UNH) FNB Actions à revenu Purpose YUNH Moyen Élevé

Chacun de ces changements découle de la méthodologie normalisée de classification du risque de placement exigée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, ainsi que de l’examen périodique effectué par Purpose afin de déterminer le niveau de risque de ses fonds communs de placement offerts au public.

Aucun changement important n’a été apporté à l’objectif de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds à la suite de cette révision. Les changements apportés aux cotes de risque seront reflétés dans les documents d’offre de chaque fonds, lesquels seront préparés conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose Inc. est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 27 milliards de dollars d’actifs. Purpose est résolument axée sur l’innovation au service des clients et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. L’entreprise est dirigée par le réputé entrepreneur Som Seif et fait partie de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous écrire à l’adresse : info@purposeinvest.com.

Demandes des médias :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que la totalité du montant que vous investissez dans un fonds vous soit restituée. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés ne se répètent pas.