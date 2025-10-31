Knight annonce la conclusion d’une ligne de crédit renouvelable de 100 millions $ US

MONTRÉAL, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui avoir conclu la syndication de sa ligne de crédit renouvelable garantie de 100 millions $ US (la « ligne de crédit »).

Au 17 juin 2025, Knight annonçait la conclusion d’une ligne de crédit renouvelable de 50 millions $ US avec la Banque Nationale du Canada (« BNC ») et le lancement d’un processus de syndication en vue d’augmenter le montant de cette ligne de crédit. Au cours de ce processus, Knight a élargi son consortium bancaire pour y intégrer trois autres banques : Citibank N.A., la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») et la Banque Toronto-Dominion (« TD »). Le consortium (« les prêteurs ») se compose désormais de quatre banques, la BNC agissant à titre de principal arrangeur.

Le 31 octobre 2025, la ligne de crédit renouvelable a été augmentée à 100 millions $ US avec une option d’extension de 100 millions $ US supplémentaires, sous réserve de l’acceptation des prêteurs. La ligne de crédit est destinée essentiellement à appuyer la stratégie de croissance de la Société et pourrait également servir au financement du fonds de roulement et à d’autres fins corporatives.

L’échéance initiale de la ligne de crédit est fixée au 17 juin 2028 et peut être prolongée chaque année pour une période supplémentaire d’un an. La facilité de crédit peut être utilisée en dollars américains ou canadiens au taux SOFR ou CORRA, majoré d’une marge applicable comprise entre 1,25 % et 2,75 % en fonction du niveau d’endettement de Knight. Knight paiera des frais de non utilisation sur la partie non déboursée de la facilité de crédit. En outre, la facilité de crédit comprend certaines clauses financières et non financières habituelles que la Société doit respecter pendant la durée de l’entente. En juin 2025, Knight a prélevé 60 millions $ CA sur la ligne de crédit pour financer une partie de l’acquisition de Paladin.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la BNC et le syndicat des prêteurs. Cette ligne de crédit renforce notre relation avec quatre banques et double notre capacité d’emprunt, de 50 millions $ US à 100 millions $ US, avec un accordéon supplémentaire de 100 millions $ US. La souplesse financière de ce partenariat nous positionne bien pour les acquisitions et appuie la croissance de notre Société », a déclaré Arvind Utchanah, chef des finances de Thérapeutique Knight.

Une copie de la convention de crédit modifiée et mise à jour sera disponible sur SEDAR à www.sedarplus.ca.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole “GUD”. Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Pour plus d’information

Personnes-ressources pour les investisseurs

Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 Tél. : +598.2626.2344 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com



