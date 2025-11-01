Bavarian Nordic præciserer HERA rammeaftalen og Public Preparedness forretningen

KØBENHAVN, Danmark, 1. november 2025 – Bavarian Nordic A/S udsender hermed følgende præcisering vedrørende Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) rammeaftalen, som blev annonceret i går, samt Public Preparedness-forretningen.

Den første ordre på 750.000 doser af MVA-BN koppe-/mpox-vaccine, som blev annonceret i går, vil blive leveret i 2026 og er resultatet af en ny fælles indkøbsaftale fra Europa-Kommissionen gennem HERA. Dette er den anden ordre, der er modtaget for 2026, efter den tidligere tildeling af en kontraktoption fra Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del af Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) i det amerikanske Department of Health and Human Services (HHS), som blev annonceret i maj. Selskabet forventer yderligere ordrer på MVA-BN i løbet af det kommende år, men BARDA- og HERA-ordrerne er en opmuntrende start på at opbygge en Public Preparedness forretning på DKK 1,5-2 milliarder for 2026, i overensstemmelse med tidligere guidance. Tildelingen af HERA-aftalen påvirker ikke guidance for 2025.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

