データボルトAI (Datavault AI)、ウルフパック・リサーチ (Wolfpack Research) の悪意ある空売りレポートに対し正式な回答を発表、同社は知的財産、リーダーシップ、戦略的方向性の強さを確認

フィラデルフィア発, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- IBN経由 -- データトークン化および管理のリーダーであるデータボルトAI(NASDAQ: DVLT) (「データボルト」、「DVLT」、または「同社」) は、ウルフパック・リサーチが最近、同社とその最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・T・ブラッドリー (Nathaniel T. Bradley) を標的とした利己的で悪意ある空売りレポートを発行したことを指摘した。 同社は、この行為を強く非難し、以下の公式声明を発表した。

1. ウルフパック・リサーチのレポートには、金銭的利益のためにDVLT株を操作することを目的とした虚偽かつ中傷的な主張が含まれる

ウルフパック・リサーチのレポートには、空売り業者の金銭的利益のためにデータボルトAIの株価を操作することを目的とした、多数の虚偽、誤解を招く、中傷的な記述が含まれている。

こうした主張は事実に基づく根拠がなく、同社およびその株主に評判上の損害を与えている。 ウルフパック・リサーチは、DVLT株に対するショートポジションを公に認めており、同社のいわゆる「調査」は真実ではなく、自己利益に基づいて行われていることを実証している。

「これらの行為者が虚偽情報を流布することで金銭的な利益を得ていることは明らかです」と、データボルトAIの最高経営責任者であるナサニエル・ブラッドリーは述べている。 「当社は、ウルフパック・リサーチの悪意ある行為に対して責任を追及し、当社の株主の権利を保護するため、訴訟を起こす予定です」。

空売りは認められた市場慣行だが、虚偽かつ中傷的な記述による意図的な市場操作は認められていない。 同社は、ウルフパック・リサーチの行為を評価しており、適用される法律の下で利用可能なあらゆる法的救済措置を追求する予定である。

2. データボルトAIは弁護士を雇い、ウルフパック・リサーチに対して不法行為の停止を正式に要求

データボルトAIは、訴訟戦略および規制措置に関する助言を得るため、ポールヘイスティングス法律事務所 (Paul Hastings LLP) およびディキンソンライト法律事務所 (Dickinson Wright PLLC) に依頼した。 同社は自社の法的権利を評価中であり、自社の評判と株主の正当な利益を保護するため、利用可能なあらゆる救済措置を追求する予定である。

ディキンソンライト法律事務所の証券執行担当主席弁護士であり、データボルトAIの主任訴訟顧問であるジェイコブ・フレンケル (Jacob Frenkel) 氏は、次のように述べている。「『ショート＆ディストート』のコンテンツの提供者や支援者は、法廷の被告人席に立つべきであり、同社はウルフパック・リサーチをまさにその席に立たせる意向です。 このような濫用的で、詐欺的かつ操作的な行為は、市場に誤解を招き、不信感を植え付け、 株主を傷つけるものです。 ブラッドリー氏は、同社の株主の利益を最優先にして行動を取ることを約束しており、それがまさに、このような中傷的なレポートの作成者に対して法的措置を取る理由です。 この訴訟は、虚偽かつ誤解を招くような記述を具体的に明らかにし、連邦執行当局がウルフパック・リサーチのレポートの作成者および扇動者を被告の立場に立たせるためのロードマップとなるでしょう」。

3. データボルトAI、知的財産と戦略的価値の強さを再確認

データボルトAIの価値は、AI駆動のデータ評価、不可聴オーディオ信号技術、ブロックチェーントークン化フレームワーク、およびエンタープライズデータ収益化システムを対象とする70件を超える米国および国際特許で構成される堅固な知的財産ポートフォリオに支えられている。

「当社の戦略は投機ではなく、知的財産と実行力に根ざしています」と、ブラッドリーは述べている。 「当社が開発した技術は、デジタルIDや医療から音響データ、実世界資産のトークン化に至るまで、さまざまな業界ですでに価値を生み出しています。 その基盤は揺るぎないものです」。

データボルトの知的財産ポートフォリオは、ライセンス収入の機会と競合他社にとって強力な参入障壁となっている。 最近付与された特許には、ブロックチェーン上のカーボンクレジットのトークン化、仮想現実データ統合、AI駆動型オーディオ追跡システムを対象とするものが含まれている。

4. ナサニエル・T・ブラッドリーの職歴

ナサニエル・T・ブラッドリーは、モバイルマーケティング、オーディオ処理、AI、データ収益化において20年以上の経験を持つ、多作なアメリカ人発明家兼起業家である。 同氏は、世界中で使用されているデジタルアクセシビリティ技術の先駆者であるオーディオアイ (AudioEye, Inc.) (NASDAQ: AEYE) を設立し、その後、フォーチュン500 (Fortune 500) 企業のクライアントにサービスを提供するモバイル広告プラットフォームであるオーグメテクノロジーズ／ヒップクリケット (Augme Technologies / Hipcricket) を設立した。 ブラッドリーは、EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーのファイナリストに選ばれ、ソーシャルインパクト部門でエジソン・ゴールド・アワードを受賞した。

データボルトAIで、同氏は、AIデータ評価、実世界資産 (RWA) のトークン化のためのブロックチェーン、および同社のADIO®技術を通じたAIを活用した音声通信といったイノベーションの開発を主導してきた。 ミッションドリブンで、特許により保護されたプラットフォームを構築する同氏の評判は、テクノロジー市場と資本市場の両方で広く認められている。

5. 最近の成功とマイルストーン

スマートコントラクトのデータ交換を可能にするナイアックス (NYIAX) との戦略的提携を締結。 コンピュシステムズ (CompuSystems Inc.、CSI) の資産買収を完了し、企業イベントデータ機能を拡大。 同社の音響科学部門を通じ、WiSA E Endeavour™レシーバーモジュールを発売。 ネイチャーズ・ミラクル・ホールディング (Nature’s Miracle Holding Inc.) およびハリソン・グローバル・ホールディングス (Harrison Global Holdings Inc.) と提携し、グローバルXRPコミュニティ向け「Xクラブ (The X Club)」を立ち上げ。 投資家の認知度向上のため、ニュー・トゥ・ザ・ストリート (New to The Street) と12か月間の全国メディア向けのシリーズ番組契約を締結。 コーポレートガバナンスの透明性強化のため、役員の受給権に関する開示内容を明確化。 データボルトAIの特許ポートフォリオ (現在70資産以上) を活用し、実世界資産のトークン化、NIL権利の収益化、企業データマーケットプレイス、政治献金の透明性を目標とする、インターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジ (International Elements Exchange Inc.)、インターナショナルNILエクスチェンジ (International NIL Exchange Inc.)、インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange Inc.)、アメリカン・ポリティカル・エクスチェンジ (American Political Exchange Inc.) の4つの独立したデータ取引所の設立および立ち上げ準備を発表。



データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™)(NASDAQ: DVLT) は、AI駆動のデータ体験、価値評価、収益化の最前線に立っている。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門は、Wisam®、ADIO®、Sumerian®の特許技術に加え、業界をリードする空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送技術に関する基盤技術 (音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を含む) を備えている。 データサイエンス部門は、高性能コンピューティングを活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどのHPCソフトウェア・ライセンス供与を含む多様な業界に対応している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータに安全に紐づけることで、デジタルツインと名前・画像・肖像 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進している。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細分析、マーケティング自動化、広告モニタリングといった機能を備えている。 本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 詳しくは、 www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに含まれる特定の記述および情報は、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」を構成する。 本プレスリリースにおいて使用される場合、「～だろう」、「～なる可能性が高い」、「～と予想される」、「～を続ける」、「見込まれる」、「推定する」、「予測される」、「意図する」、「目標」といった語句または類似の表現は、1995年米国証券民事訴訟改革法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」を示すことを意図している。 これらの記述は、多くが同社の支配の及ばない既知および未知の特定のリスクや不確実性に左右される。 本プレスリリースにおける将来の見通しに関する記述には、同社がウルフパック・リサーチに対して計画している措置、同社の見通しおよびライセンス収入の機会に関連するものが含まれるが、これらに限定されない。 かかる不確実性およびリスクには、同社がウルフパック・リサーチに対して計画している措置の結果、同社の成長戦略を成功裏に実行する能力、法規制の変更、経済状況、経営陣への依存、同社の製品およびサービスに対する需要、新たに開発される技術、同社の競争力、規制に関する問題、技術の保護、競争要因、および同社が米国証券取引委員会に提出済みまたは今後提出する可能性がある最新のForm 10-K年次報告書およびForm 10-Q四半期報告書の「リスク要因」セクションに記載されているその他の要因が含まれるが、これらに限定されない。 本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、同社の経営陣による現時点での予想に基づくもので、本プレスリリースの日付時点のものであり、同社は、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を明確に否認する。

コーポレート･コミュニケーション:

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com

報道関係者向け問い合わせ先：