Datavault AI Keluarkan Maklum Balas Rasmi Terhadap Laporan Pendek Berniat Jahat oleh Wolfpack Research; Syarikat Tegaskan Kekuatan Harta Intelek, Kepimpinan dan Arah Strategik

Datavault AI (NASDAQ: DVLT) ("Datavault," "DVLT," atau "Syarikat"), peneraju dalam bidang tokenisasi dan pengurusan data, mengambil maklum bahawa Wolfpack Research baru-baru ini telah menerbitkan satu laporan pendek yang bermotifkan kepentingan peribadi dan berniat jahat, yang menyasarkan Syarikat serta Ketua Pegawai Eksekutifnya, Nathaniel T. Bradley. Syarikat dengan tegas mengecam tindakan tersebut dan mengeluarkan kenyataan rasmi berikut:

1. Laporan Wolfpack Research Mengandungi Dakwaan Palsu dan Berunsur Fitnah yang Bertujuan Memanipulasi Saham DVLT Demi Keuntungan Kewangan

Laporan yang diterbitkan oleh Wolfpack Research mengandungi pelbagai kenyataan palsu, mengelirukan dan berunsur fitnah yang bertujuan untuk memanipulasi saham Datavault AI bagi mengaut keuntungan kewangan melalui aktiviti jualan pendek.

Dakwaan ini tidak berasaskan fakta dan telah menjejaskan reputasi kepada Syarikat serta para pemegang sahamnya. Wolfpack Research secara terbuka telah mengakui kedudukan jualan pendeknya dalam saham DVLT—menunjukkan bahawa apa yang digelar sebagai “penyelidikan” itu didorong oleh kepentingan peribadi dan bukannya kebenaran.

“Jelas bahawa pihak-pihak ini meraih keuntungan kewangan melalui penyebaran maklumat palsu,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Kami berhasrat untuk memfailkan tindakan undang-undang bagi memastikan Wolfpack Research dipertanggungjawabkan atas kelakuan berniat jahatnya dan bagi melindungi hak para pemegang saham kami.”

Jualan pendek merupakan amalan pasaran yang diiktiraf; namun, manipulasi pasaran secara sengaja melalui kenyataan palsu dan berunsur fitnah bukanlah sesuatu yang dibenarkan. Syarikat sedang menilai tindakan Wolfpack Research dan akan mengambil semua langkah undang-undang yang tersedia di bawah peruntukan undang-undang yang terpakai.

2. Datavault AI Melantik Peguam dan Secara Rasmi Menuntut Wolfpack Research Hentikan Tindakan Salah Laku

Datavault AI telah melantik firma guaman Paul Hastings LLP dan Dickinson Wright PLLC untuk memberi nasihat berkenaan strategi litigasi dan tindakan kawal selia. Syarikat sedang menilai hak perundangannya dan berhasrat untuk mengambil semua langkah yang tersedia bagi melindungi reputasi serta kepentingan sah para pemegang sahamnya.

Jacob Frenkel, Pengerusi Amalan Penguatkuasaan Sekuriti di Dickinson Wright PLLC dan peguam litigasi utama bagi Datavault AI, menyatakan: “Tempat yang sewajarnya bagi pihak yang menyebarkan dan menyokong kandungan ‘short and distort’ adalah di kerusi defendan di mahkamah dan itulah tepatnya tempat yang Syarikat berhasrat untuk letakkan Wolfpack Research. Amalan yang bersifat penyalahgunaan, penipuan dan manipulatif seperti ini mengelirukan pasaran, menyemai ketidakpercayaan serta menjejaskan para pemegang saham. Encik Bradley komited untuk bertindak demi kepentingan terbaik para pemegang saham Syarikat dan itulah sebab utama tindakan undang-undang diambil terhadap penulis laporan berunsur fitnah tersebut. Tindakan saman ini akan memperincikan kenyataan palsu dan mengelirukan secara spesifik sehingga menjadi panduan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan persekutuan untuk turut meletakkan penulis dan penggerak laporan Wolfpack Research di kerusi defendan.”

3. Datavault AI Menegaskan Semula Kekuatan Harta Intelek dan Nilai Strategiknya

Nilai Datavault AI berpaksikan portfolio harta intelek yang kukuh, merangkumi lebih daripada 70 paten di Amerika Syarikat dan peringkat antarabangsa yang meliputi penilaian data didorong AI, teknologi isyarat audio tidak dapat didengar, rangka kerja tokenisasi blockchain serta sistem pengewangan data untuk perusahaan.

“Strategi kami berasaskan harta intelek dan pelaksanaan, bukan spekulasi,” kata Bradley. “Teknologi yang kami bangunkan telah mencipta nilai merentasi pelbagai industri — daripada identiti digital dan penjagaan kesihatan kepada data akustik hingga tokenisasi aset dunia sebenar. Asas ini tidak tergugat.”

Portfolio harta intelek Datavault menyediakan peluang hasil pelesenan serta menjadi penghalang yang kukuh kepada kemasukan pesaing. Paten terbaharu yang dianugerahkan merangkumi teknologi tokenisasi kredit karbon di atas rangkaian blockchain, integrasi data realiti maya serta sistem penjejakan audio didorong AI.

4. Sejarah Profesional Nathaniel T. Bradley

Nathaniel T. Bradley ialah seorang pencipta dan usahawan prolifik dari Amerika Syarikat dengan lebih dua dekad pengalaman dalam pemasaran mudah alih, pemprosesan audio, AI dan pengewangan data. Beliau merupakan pengasas AudioEye, Inc. (NASDAQ: AEYE), yang menerajui teknologi kebolehaksesan digital yang digunakan di seluruh dunia dan kemudiannya menubuhkan Augme Technologies / Hipcricket, sebuah platform pengiklanan mudah alih yang memberikan perkhidmatan kepada pelanggan Fortune 500. Bradley telah diiktiraf sebagai Finalis EY Entrepreneur of the Year dan menerima Anugerah Emas Edison bagi Impak Sosial.

Di Datavault AI, Bradley telah mengetuai pembangunan inovasi dalam penilaian data berasaskan AI, penggunaan blockchain untuk tokenisasi aset dunia sebenar (RWA) serta komunikasi audio dikuasakan AI melalui teknologi ADIO® milik Syarikat. Reputasinya dalam membangunkan platform yang berpaksikan misi serta dilindungi paten diiktiraf secara meluas dalam industri teknologi dan pasaran modal.

5. Pencapaian dan Tonggak Kemajuan Terkini

Menjalin pakatan strategik dengan NYIAX bagi membolehkan pertukaran data melalui kontrak pintar. Menyempurnakan pengambilalihan aset CompuSystems Inc. (CSI), sekali gus memperluas keupayaan data acara perusahaan. Melancarkan WiSA E Endeavour™ Receiver Module melalui bahagian Sains Akustik di bawah Syarikat. Bekerjasama dengan Nature’s Miracle Holding Inc. dan Harrison Global Holdings Inc. untuk melancarkan “The X Club” bagi komuniti global XRP. Menandatangani siri media nasional selama 12 bulan dengan New to The Street bagi mempertingkatkan keterlihatan dalam kalangan pelabur. Memperjelas pendedahan berkaitan peruntukan eksekutif bagi memperkukuh ketelusan tadbir urus korporat. Mengumumkan penubuhan dan persediaan untuk pelancaran empat pertukaran data bebas – International Elements Exchange Inc., International NIL Exchange Inc., Information Data Exchange Inc., dan American Political Exchange Inc., yang memanfaatkan portfolio paten Datavault AI (kini melebihi 70 aset) yang menyasarkan tokenisasi aset dunia sebenar, pengewangan hak NIL, pasaran data korporat serta ketelusan sumbangan politik.



Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) berada di barisan hadapan dalam pengalaman data dipacu oleh AI, penilaian data dan pengewangan. Platform berasaskan awan syarikat ini menawarkan penyelesaian menyeluruh dengan penekanan kolaboratif merentasi Bahagian Sains Akustik dan Sains Data. Bahagian Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi berpaten seperti Wisam®, ADIO® dan Sumerian®, bersama teknologi teras industri dalam penghantaran bunyi HD tanpa wayar berbilang saluran dan spatial, termasuk harta intelek (IP) untuk penyelarasan masa audio penyegerakan serta pembatalan gangguan berbilang saluran. Bahagian Sains Data pula memanfaatkan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menawarkan penyelesaian dalam persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus mempromosikan AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Rangkaian teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya, merangkumi automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut di www.dvlt.ai .

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Sesetengah kenyataan dan maklumat yang terkandung dalam siaran media ini merupakan ‘kenyataan pandang ke hadapan’ seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995. Apabila digunakan dalam siaran media ini, perkataan atau frasa seperti “akan,” “kemungkinan akan berlaku,” “dijangka,” “akan berterusan,” “diantisipasi,” “anggaran,” “unjuran,” “berhasrat,” “matlamat” atau ungkapan serupa bertujuan untuk mengenal pasti “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995. Kenyataan sedemikian tertakluk kepada risiko tertentu, sama ada yang diketahui atau tidak diketahui serta ketidaktentuan yang kebanyakannya berada di luar kawalan Syarikat. Kenyataan pandang ke hadapan dalam siaran media ini termasuk, tanpa had, perkara yang berkaitan dengan tindakan yang dirancang oleh Syarikat terhadap Wolfpack Research, prospek perniagaan Syarikat dan peluang hasil pelesenan. Risiko dan ketidaktentuan tersebut merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, hasil daripada tindakan undang-undang terhadap Wolfpack Research, keupayaan Syarikat untuk melaksanakan strategi pertumbuhan dengan berkesan, perubahan dalam undang-undang atau peraturan, keadaan ekonomi semasa, pergantungan kepada pasukan pengurusan, permintaan terhadap produk dan perkhidmatan, perkembangan teknologi baharu, keupayaan bersaing, isu kawal selia, perlindungan teknologi, faktor persaingan, dan perkara lain yang dibincangkan dalam bahagian “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan Borang 10-K dan Laporan Suku Tahunan Borang 10-Q yang telah atau mungkin akan difailkan oleh Syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Sebarang kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam siaran media ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pasukan pengurusan Syarikat dan hanya terpakai pada tarikh siaran ini. Syarikat secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan, sama ada disebabkan oleh maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya.

