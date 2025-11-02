Datavault AI 对 Wolfpack Research 恶意做空报告发布正式回应；公司申明其知识产权、领导力与战略方向优势

费城, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 — 数据代币化与管理领域领军企业 Datavault AI (NASDAQ：DVLT，以下简称 “Datavault”、“DVLT” 或“公司”) 注意到 Wolfpack Research 近期针对公司及其首席执行官 Nathaniel T. Bradley 发布了一份出于私利的恶意做空报告。 公司对此行为予以强烈谴责，并发布以下正式声明：

1. Wolfpack Research 的报告包含虚假和诽谤性言论，旨在通过操纵 DVLT 股票获取经济利益

该报告中充斥着大量误导性和诽谤性的虚假陈述，意在操纵 Datavault AI 的股票，从而让空头投资者从中牟利。

这些指控缺乏事实依据，已经对公司及其股东的声誉造成了损害。 Wolfpack Research 已公开承认其在 DVLT 股票中的空头头寸——这表明其所谓的“研究”并非着眼于真相，而是出于自身利益。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“显然，这些行为者通过散布虚假信息从中牟利。 我们计划提起诉讼，让 Wolfpack Research 为其恶意行为承担责任，并维护我们股东的权利。”

卖空是一种市场认可的操作行为；然而，通过虚假和诽谤性言论进行的蓄意市场操纵则并非如此。 公司正在评估 Wolfpack Research 的相关行为，并将依据相关法律，采取一切可行的法律补救措施。

2. Datavault AI 已聘请法律顾问并正式要求 Wolfpack Research 停止其侵权行为

Datavault AI 已委托 Paul Hastings LLP 和 Dickinson Wright PLLC 就诉讼策略及监管行动提供咨询。 公司正评估其法律权利，并计划采取一切可行的补救措施，以维护公司声誉和股东的合法利益。

Dickinson Wright PLLC 证券执法业务主席兼 Datavault AI 首席诉讼律师 Jacob Frenkel 表示：“这类散布并支持‘做空诽谤’内容的人员理应坐上法庭的被告席，而这正是公司计划让 Wolfpack Research 所承担的责任。 这种滥用、欺诈和操纵性的做法误导市场、破坏信任，损害了股东利益。 Bradley 先生始终以公司股东的最优利益为出发点，这正是公司决定对这些散布诽谤性报告的撰写者采取法律行动的原因。 本次诉讼将具体列明其虚假与误导性陈述，足以为联邦执法机构提供一份‘路线图’，以便他们也能将 Wolfpack Research 报告的作者和推动者置于被告席上。”

3. Datavault AI 重申其知识产权与战略价值的优势

Datavault AI 的价值根植于其强大的知识产权组合，其中包括 70 多项美国及国际专利，涵盖 AI 驱动的数据估值、不可听音频信号技术、区块链代币化框架以及企业数据变现系统。

Bradley 表示：“我们的战略根植于知识产权和执行力，而非投机。 我们开发的技术已经在多个行业创造了价值——从数字身份与医疗到声学数据及现实资产代币化。 这一基础坚如磐石。”

Datavault 的知识产权组合带来授权收入机会，也为竞争对手构建了难以逾越的准入壁垒。 近期获批的专利包括区块链碳信用代币化、虚拟现实数据整合以及 AI 驱动的音频追踪系统等。

4. Nathaniel T. Bradley 的职业经历

Nathaniel T. Bradley 是一位成就斐然的美国发明家和企业家，在移动营销、音频处理、AI 及数据变现领域拥有超过二十年的经验。 他创立了 AudioEye, Inc. (NASDAQ：AEYE)，开创了全球使用的数字访问技术；随后又创立了 Augme Technologies / Hipcricket，一家为Fortune 500客户提供服务的移动广告平台。 Bradley 曾被评为“安永年度企业家决赛入围者”，并因社会影响力荣获爱迪生金奖 (Edison Gold Award)。

Bradley 在 Datavault AI 领导了 AI 数据估值、现实资产 (RWA) 区块链代币化以及通过公司 ADIO® 技术实现的 AI 音频通信的创新开发工作。 在构建以受专利保护的任务驱动型平台方面，其声誉在科技和资本市场均得到广泛认可。

5. 近期成就与里程碑

与 NYIAX 建立战略联盟，实现智能合约数据交换。 完成对 CompuSystems Inc. (CSI) 资产的收购，拓展企业事件数据处理能力。 通过公司的声学科学部门推出 WiSA E Endeavour™ 接收器模块。 与 Nature’s Miracle Holding Inc. 及 Harrison Global Holdings Inc. 合作，面向全球 XRP 社区推出 “The X Club”。 与 New to The Street 签署为期 12 个月的全国性媒体系列合作，以提升投资者关注度。 澄清高管的授权披露，以加强公司治理透明度。 宣布成立并筹备推出四个独立数据交易所——International Elements Exchange Inc.、International NIL Exchange Inc.、Information Data Exchange Inc. 和 American Political Exchange Inc.，依托 Datavault AI 现有的 70 多项专利组合，着眼于现实资产代币化、NIL 权利变现、企业数据市场及政治捐赠透明化领域。



关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq：DVLT) 始终居于人工智能驱动数据应用体验、资产估值与变现领域的前沿。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 Wisam®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，并具备业界领先的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，包括音频时序、同步、多通道干扰消除等知识产权。 数据科学部门利用高性能计算技术，提供数据感知体验、资产估值及安全变现的综合解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台服务于多元行业，其中包括为体育与娱乐、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域提供高性能计算软件许可服务。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界对象安全映射至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权（NIL）的授权，推动合规且负责任的 AI 应用。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解更多信息，请访问： www.dvlt.ai 。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述和信息构成《1995 年私人证券诉讼法案》规定的“前瞻性陈述”。 本新闻稿中使用的“将会”、“可能导致”、“预计”、“将继续”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“目标”或类似表达的词语或句子，均旨在指代《1995 年私人证券诉讼改革法案》规定的“前瞻性陈述”。 此类陈述涉及一定的已知及未知风险和不确定性，其中许多因素超出了公司的控制范围。 本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于公司针对 Wolfpack Research 的计划行动、公司的前景及授权收入机会相关内容。 此类不确定性和风险包括但不限于：公司针对 Wolfpack Research 的计划行动结果、公司成功执行增长战略的能力、法律或法规的变动、经济状况、对管理层的依赖、公司产品和服务的需求、新兴技术的发展、公司竞争能力、监管事务、技术保护、竞争因素，以及公司已提交或未来可能提交给美国证券交易委员会的最新《表格 10-K 的年度报告》及《表格 10-Q 的极度报告》中“风险因素”部分讨论的其他因素。 本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均基于公司管理层当前的预期，仅反映本新闻稿发布日期的情况，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因，公司明确表示无义务更新任何前瞻性陈述。

企业通讯

IBN

得克萨斯州奥斯汀市

www.InvestorBrandNetwork.com

办公室电话：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒体联系方式：