Datavault AI 正式回應 Wolfpack Research 的惡意沽空報告；公司重申其知識產權實力、領導力及策略方向

費城, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- Datavault AI (NASDAQ: DVLT)（統稱「Datavault」、「DVLT」或「公司」）是數據代幣化及管理的領先企業，現關注 Wolfpack Research 近期針對公司及其行政總裁 Nathaniel T. Bradley 而發表牟取私利且心懷惡意的沽空報告。 公司強烈譴責此舉，發表以下正式聲明：

1. Wolfpack Research 報告充斥虛假及誹謗指控，旨在操縱 DVLT 股價以謀取財務利益

Wolfpack Research 報告載有大量虛假、誤導及誹謗聲明，意圖透過操縱 Datavault AI 股價為沽空者謀取財務利益。

這些指控毫無事實依據，並損害公司及其股東的聲譽。 Wolfpack Research 已公開承認其持有 DVLT 股份的淡倉——證明其所謂的「研究」出於自身利益而非事實真相。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「明顯地，這些人正透過散佈虛假資訊獲取財務利益。 我們打算提出訴訟，要求 Wolfpack Research 為其惡意行為承擔責任，並捍衛股東的應有權利。」

沽空是市場認可的做法，但透過虛假及誹謗聲明蓄意操縱市場則不然。 公司正評估 Wolfpack Research 的所作所為，並將根據適用法律尋求一切可行的法律補救措施。

2. Datavault AI 已聘請法律顧問，正式要求 Wolfpack Research 停止其侵權行為

Datavault AI 已委任 Paul Hastings LLP 及 Dickinson Wright PLLC 就訴訟策略及監管行動提供法律意見。 公司正評估其法律權利，並計劃尋求所有可行補救措施，以維護公司聲譽及股東的合法權益。

Dickinson Wright PLLC 證券執法部主席兼 Datavault AI 首席訴訟律師 Jacob Frenkel 表示：「這些『先沽空後扭曲』內容的傳播者及支持者理應被控告，而公司正準備將 Wolfpack Research 送到法庭的被告席上。」 此等濫用、欺詐及操縱行為不僅誤導市場，更引發不信任，並損害股東權益。 Bradley 先生致力以其公司股東的最大利益為依歸，這正是對該類誹謗報告撰寫者追究法律責任的確切原因。 此訴訟將詳細闡明虛假及誤導性陳述，其具體內容將成為聯邦執法部門同樣對 Wolfpack Research 報告撰寫人及策動者提出檢控的行動藍圖。

3. Datavault AI 重申其知識產權實力及策略價值

Datavault AI 的價值建基於其穩健的知識產權組合，包括超過 70 項美國及國際專利，涵蓋人工智能 (AI) 驅動的數據估值、超聲波音訊訊號技術、區塊鏈代幣化框架及企業數據盈利化系統。

Bradley 說：「我們的策略植根於知識產權 (IP) 及執行力，不涉及投機炒作。 我們研發的技術正為跨行業創造價值，從數碼身份認證、醫療保健以至聲學數據及實體世界資產代幣化皆見成效， 此根基堅不可摧。」

Datavault 的 IP 組合帶來授權收入機遇，亦建構難以逾越的競爭防線。 近期獲批專利包括區塊鏈碳信用代幣化、虛擬實境數據整合及 AI 驅動音訊追蹤系統。

4. Nathaniel T. Bradley 專業履歷

Nathaniel T. Bradley 是美國著名多產發明家兼企業家，於流動營銷、音訊處理、AI 及數據盈利化領域擁有逾二十年經驗。 他創立了 AudioEye, Inc. (NASDAQ: AEYE)，開創獲全球應用的數碼無障礙技術；其後創辦 Augme Technologies / Hipcricket，該流動廣告平台曾服務《財富 500 強》(Fortune 500) 企業。 Bradley 獲評為《安永年度企業家獎》(EY Entrepreneur of the Year Finalist) 決賽入圍者，並榮獲《愛迪生社會影響力金獎》(Edison Gold Award for Social Impact)。

Bradley 在 Datavault AI 帶領團隊突破 AI 數據估值技術、實體世界資產 (RWA) 區塊鏈代幣化，並透過公司的 ADIO® 技術實現 AI 音訊通訊創新。 他享有建立使命驅動、專利保護平台的美譽，獲科技界及資本市場廣泛肯定。

5. 近期成就及里程碑

與 NYIAX 建立策略聯盟，推動智能合約數據交換。 完成收購 CompuSystems Inc. (CSI) 資產，擴大企業活動數據處理能力。 透過公司聲學科學部門推出 WiSA E Endeavour™ 接收器模組。 與 Nature’s Miracle Holding Inc. 及 Harrison Global Holdings Inc. 聯手合作，為全球 XRP 社群創立「The X Club」。 與 New to The Street 訂立 12 個月全國媒體系列合作，加強吸引投資者關注。 釐清高級管理層權益歸屬披露條款，提升企業管治透明度。 宣佈成立並籌備啟動四家獨立數據交易所——International Elements Exchange Inc.、International NIL Exchange Inc.、Information Data Exchange Inc. 及 American Political Exchange Inc.，運用 Datavault AI 專利組合 (現已超過 70 項資產) ，針對實體世界資產代幣化、NIL 權利盈利化、企業數據市場及政治捐款透明度。



關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，強調整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 Wisam®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及業內頂尖的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，包括音訊時序、同步及多通道干擾消除知識產權。 數據科學部門發揮高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供滿足多元行業，包括運動與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的 AI 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai 。

前瞻性陳述

本新聞稿包括的若干陳述及資訊構成《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Act of 1995) 界定的「前瞻性陳述」。 當本新聞稿使用「將會」、「很可能導致」、「預期」、「將會持續」、「估計」、「預測」、「意圖」、「目標」或類似表述時，均旨在根據《1995 年私人證券訴訟改革法案》定義識別「前瞻性陳述」。 該等陳述受特定已知與未知風險及不確定因素所規限，其中許多超出公司的控制範圍。 本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於：公司針對 Wolfpack Research 的計劃行動、公司前景及授權收入機遇。 該等不確定因素及風險包括但不限於：針對 Wolfpack Research 計劃行動的結果、成功執行增長策略的能力、法規變動、經濟狀況、管理層依賴度、市場對公司產品與服務需求、新興技術發展、公司競爭力、監管事宜、技術保護、競爭因素，以及載於本公司向美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 已提交或其後可能提交的最新 10-K 表年報及 10-Q 表季報「風險因素」章節所述的其他因素。 本新聞稿所載任何前瞻性陳述均基於本公司管理團隊現時預期，且僅適用於截至本新聞稿發佈當日；公司特此聲明概無義務因新資訊、未來事件或其他原因更新任何前瞻性陳述。

Corporate Communications

德州奧斯汀

IBN www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

傳媒聯絡人：