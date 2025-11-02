Tenaris Inicia Segundo Tramo por USD 600 millones de su Programa de Recompra de Acciones por USD 1,200 millones

LUXEMBURGO, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM; Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy que, en el marco de su programa de recompra de acciones por USD 1,200 millones (el “Programa”) anunciado el 27 de mayo de 2025, ha celebrado un acuerdo de recompra no discrecional con una institución financiera de primera línea (el “Banco”) para la ejecución de su segundo tramo, por hasta el remanente de USD 600 millones del Programa (excluyendo las comisiones de transacción habituales). Este segundo tramo comenzará el 3 de noviembre de 2025 y finalizará a más tardar el 30 de abril de 2026.

El Banco tomará sus decisiones de negociación con respecto al momento de las compras de acciones ordinarias de Tenaris de manera independiente y sin influencia alguna de Tenaris. El Programa se ejecutará en cumplimiento de las normas y reglamentaciones aplicables, incluyendo el Reglamento sobre Abuso de Mercado 596/2014 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión (los “Reglamentos”). Bajo el acuerdo de recompra, las compras de acciones podrán continuar durante los período cerrados de Tenaris, de conformidad con los Reglamentos.

Las acciones ordinarias adquiridas al amparo del Programa serán canceladas oportunamente.

Cualquier recompra de acciones ordinarias conforme al Programa se realizará en virtud de la autorización otorgada por la asamblea general de accionistas celebrada el 6 de mayo de 2025.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos reales difirieran de manera sustancial de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Estos riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos derivados de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

