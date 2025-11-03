Incora Memperluas Kehadiran di Asia Pasifik dengan Pembukaan Kantor Baru di Malaysia

JOHOR, Malaysia, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Incora, penyedia global terkemuka solusi rantai pasok terpadu untuk industri dirgantara dan pertahanan, hari ini mengumumkan pembukaan resmi kantor barunya di Johor, Malaysia. Langkah ini menandai tonggak penting dalam upaya berkelanjutan perusahaan untuk memperluas kehadirannya di kawasan Asia Pasifik.

Fasilitas baru ini akan menjadi lokasi Pusat Layanan Bersama Incora untuk kawasan Asia Pasifik. Dari pusat layanan ini, Incora akan memberikan dukungan yang lebih baik kepada lebih dari 250 pelanggan dan 300 vendor, dengan memusatkan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan pengalaman pelanggan di seluruh kawasan.

“Pembukaan ini bukan sekadar kantor baru; ini merupakan simbol pertumbuhan, kapabilitas, dan kolaborasi Incora di seluruh kawasan Asia Pasifik,” ujar David Coleal, CEO Incora. “Lokasi strategis Malaysia, infrastruktur kuat, dan tenaga kerja terampil menjadikannya tempat yang ideal untuk mendukung perluasan operasi regional kami.”

Sejak didirikan, kehadiran Incora di Malaysia telah berkembang lebih dari dua belas kali lipat; dari tim yang beranggotakan empat orang pada 2019, hingga diproyeksikan jumlah karyawannya mencapai 50 orang pada akhir 2025. Perluasan ini menegaskan momentum kuat dan berkelanjutan perusahaan di seluruh kawasan.

“Pertumbuhan kami di Malaysia mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelanggan dan bertambahnya volume bisnis di seluruh kawasan Asia Pasifik,” ujar Kian Hwee Yeo, Vice President dan General Manager APAC Hardware, Incora. “Dengan terus menanamkan investasi pada sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur, Incora semakin meningkatkan kemampuannya untuk menghadirkan keandalan dan kinerja yang diharapkan oleh para mitra.”

Pusat Layanan Bersama di Malaysia mencerminkan nilai-nilai Incora yaitu kerja sama tim, inovasi, dan keunggulan operasional, sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap pertumbuhan berkelanjutan di kawasan tersebut.

“Ekspansi ini memperkuat kemampuan kami dalam mendukung pelanggan di sektor dirgantara maupun bahan kimia khusus,” ujar Christian Mota, General Manager Chemicals APAC, Incora. “Dengan mengintegrasikan operasi melalui pusat layanan di Malaysia, kami menciptakan jaringan yang lebih lincah dan terhubung, sehingga memungkinkan respons lebih cepat, koordinasi lebih baik, dan kualitas konsisten di berbagai pasar. Ini merupakan langkah maju yang menggembirakan bagi tim kami maupun pelanggan kami.”

Incora mengucapkan terima kasih kepada karyawan, mitra, dan pelanggan yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

Tentang Incora:

Incora adalah penyedia terkemuka layanan manajemen rantai pasok komprehensif untuk industri dirgantara global dan sektor industri lainnya. Berawal dari fondasi kuat di sektor dirgantara dan pertahanan, Incora juga menerapkan keahliannya dalam manajemen rantai pasok untuk mendukung industri manufaktur, kelautan, farmasi, dan berbagai sektor lainnya. Incora mengintegrasikan diri sebagai bagian dari bisnis pelanggan, mengelola seluruh aspek rantai pasok mulai dari pengadaan dan manajemen inventaris hingga logistik dan layanan pelanggan di lokasi. Perusahaan ini berkantor pusat di Fort Worth, Texas, dengan jangkauan global yang mencakup 68 lokasi di 17 negara dan lebih dari 3.800 karyawan. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi incora.com.

Kontak Media:

Emily Richard

Communications Strategy Group (CSG)

Erichard@wearecsg.com