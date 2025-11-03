Incora Perluas Kehadiran Asia Pasifik dengan Pembukaan Pejabat Baharu di Malaysia

JOHOR, Malaysia, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Incora, penyedia global terkemuka bagi penyelesaian rantaian bekalan bersepadu untuk industri aeroangkasa dan pertahanan, hari ini mengumumkan pembukaan rasmi pejabat baharunya di Johor, Malaysia, menandakan satu pencapaian penting dalam usaha berterusan syarikat untuk mengembangkan kehadirannya di rantau Asia Pasifik.

Kemudahan baharu ini akan berfungsi sebagai pusat kepada Pusat Perkhidmatan Bersama Asia Pasifik Incora. Dari hab ini, Incora akan menyediakan sokongan yang dipertingkatkan kepada lebih 250 pelanggan dan 300 vendor, dengan memusatkan proses perniagaan untuk meningkatkan kecekapan, pematuhan dan pengalaman pelanggan di seluruh rantau.

“Pembukaan ini bukan sekadar penubuhan pejabat baharu; ia melambangkan pertumbuhan, keupayaan dan kolaborasi Incora di seluruh Asia Pasifik,” kata David Coleal, Ketua Pegawai Eksekutif Incora. “Lokasi strategik Malaysia, infrastruktur yang kukuh dan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi menjadikannya lokasi ideal untuk operasi serantau kami yang semakin berkembang.”

Sejak penubuhannya, kehadiran Incora di Malaysia telah berkembang lebih dua belas kali ganda; daripada pasukan empat orang pada tahun 2019 kepada jangkaan 50 orang kakitangan menjelang akhir tahun 2025. Perkembangan ini menekankan momentum kukuh dan berterusan syarikat di seluruh rantau Asia Pasifik.

“Pertumbuhan kami di Malaysia mencerminkan keyakinan pelanggan yang semakin meningkat dan pertambahan jumlah perniagaan di Asia Pasifik,” kata Kian Hwee Yeo, Naib Presiden dan Pengurus Besar, Perkakasan APAC, Incora. “Ketika Incora terus melabur dalam sumber manusia, teknologi dan infrastruktur, kami memperkukuh keupayaan kami untuk memberikan kebolehpercayaan serta prestasi yang menjadi sandaran rakan kongsi kami.”

Pusat Perkhidmatan Bersama di Malaysia mencerminkan nilai-nilai Incora dalam kerjasama, inovasi dan kecemerlangan operasi, sekali gus mengukuhkan komitmen jangka panjangnya terhadap pertumbuhan mampan di rantau ini.

“Pengembangan ini mengukuhkan keupayaan kami untuk menyokong pelanggan dalam kedua-dua sektor aeroangkasa dan bahan kimia khusus,” kata Christian Mota, Pengurus Besar, Bahan Kimia APAC, Incora. “Dengan mengintegrasikan operasi melalui hab di Malaysia, kami membina rangkaian yang lebih tangkas dan saling berhubung, yang membolehkan masa tindak balas lebih pantas, penyelarasan yang lebih baik serta kualiti yang konsisten merentasi pasaran. Ia menandakan satu kemajuan yang mengujakan, bukan sahaja untuk pasukan kami tetapi juga untuk para pelanggan kami.”

Incora merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para pekerja, rakan kongsi dan pelanggan yang telah menyumbang kepada pencapaian ini.

