Sampo Oyj, pörssitiedote, 3.11.2025 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 31.10.2025

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 31.10.2025 seuraavasti:                

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostotYhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä)Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta*Markkinapaikka (MIC-koodi)
 7 2409,72AQEU
 111 3639,72CEUX
 36 8949,72TQEX
 140 0719,72XHEL
YHTEENSÄ295 5689,72 

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä                

Sampo ilmoitti 6.8.2025 enintään 200 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.8.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 20 484 833 Sammon A-osaketta, mikä on 0,76 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

