Sammon omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatu päätökseen

 | Source: Sampo Oyj Sampo Oyj

Sampo Oyj, pörssitiedote, 3.11.2025 klo 8.40

Sammon omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatu päätökseen

Sampo Oyj on saanut päätökseen 200 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmansa, joka julkistettiin 6.8.2025. Osakkeiden takaisinostot aloitettiin 7.8.2025 ja saatiin päätökseen 31.10.2025. Tällä ajanjaksolla Sampo osti takaisin 20 484 833 omaa A-osakettaan noin 9,76 euron keskihintaan. Määrä on 0,76 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä ennen tämän osto-ohjelman aloitusta. Omien osakkeiden takaisinostot ovat vähentäneet yhtiön vapaata omaa pääomaa 200 miljoonalla eurolla.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on palauttaa osakkeenomistajille ylimääräistä pääomaa alentamalla Sampo Oyj:n omaa pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Mitätöinnin jälkeen Sammon osakkeiden kokonaismääräksi tulee 2 670 754 027 osaketta, joista 2 669 754 027 on A-osakkeita ja 1 000 000 B-osakkeita.

Lisätietoja omien osakkeiden osto-ohjelmasta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/takaisinostot.

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com


Recommended Reading

  • November 03, 2025 01:30 ET | Source: Sampo plc
    Sampo plc’s share buybacks 31 October 2025

    Sampo plc, stock exchange release, 3 November 2025 at 8:30 am EET Sampo plc’s share buybacks 31 October 2025         On 31 October 2025, Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22)...

    Read More
    Sampo plc’s share buybacks 31 October 2025
  • October 31, 2025 02:30 ET | Source: Sampo plc
    Sampo plc’s share buybacks 30 October 2025

    Sampo plc, stock exchange release, 31 October 2025 at 8:30 am EET Sampo plc’s share buybacks 30 October 2025                                                      On 30 October 2025, Sampo plc...

    Read More
    Sampo plc’s share buybacks 30 October 2025