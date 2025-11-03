Sampo Oyj, pörssitiedote, 3.11.2025 klo 8.40
Sammon omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatu päätökseen
Sampo Oyj on saanut päätökseen 200 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmansa, joka julkistettiin 6.8.2025. Osakkeiden takaisinostot aloitettiin 7.8.2025 ja saatiin päätökseen 31.10.2025. Tällä ajanjaksolla Sampo osti takaisin 20 484 833 omaa A-osakettaan noin 9,76 euron keskihintaan. Määrä on 0,76 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä ennen tämän osto-ohjelman aloitusta. Omien osakkeiden takaisinostot ovat vähentäneet yhtiön vapaata omaa pääomaa 200 miljoonalla eurolla.
Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on palauttaa osakkeenomistajille ylimääräistä pääomaa alentamalla Sampo Oyj:n omaa pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Mitätöinnin jälkeen Sammon osakkeiden kokonaismääräksi tulee 2 670 754 027 osaketta, joista 2 669 754 027 on A-osakkeita ja 1 000 000 B-osakkeita.
Lisätietoja omien osakkeiden osto-ohjelmasta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/takaisinostot.
