Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 3.11.2025 klo 9.00



Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen mukaisesti julkistettavat tiedot

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian vuosille 2026–2030

Päivitetty strategia keskittyy vahvistamaan yhtiön nykyistä markkina-asemaa ja kasvua etenkin Turvallisuus-, Puolustus- ja Ilmailu- sekä Puolijohdesegmenteissä lisääntyneen kysynnän takia.

Aspocompin tavoitteina ovat:

Saavuttaa yli 100 miljoonan liikevaihto pitkällä aikavälillä.

Saavuttaa yli 10 % liikevoittoprosentti keskipitkällä aikavälillä.

Ylläpitää kasvun myötä hyvä kannattavuus yli suhdannesyklin.

Kasvaa orgaanisesti investoimalla Oulun tehtaan laajentamiseen vuosina 2026–2027 kasvattamalla läpimenokapasiteettia jopa 50 % ja parantaa tuotannon laatua sekä koneiden ja laitteiden käytettävyyttä.

Tehdä strategisia investointeja ja yritysostoja samalla kun omavaraisuusaste pysyy yli 40 %.

Kasvattaa välitysliiketoimintaa lisäämällä kumppaniverkostoa Kiinan ulkopuolella tukemaan Oulun tehdasta.

Kasvun rahoittaminen

Aspocomp rahoittaa Oulun tehtaan kapasiteetin lisäämisen lainarahoituksella, suunnatulla annilla (pörssitiedote 30.10.2025) ja positiivisella operatiivisella kassavirralla.

Pitkällä aikavälillä yritys tavoittelee yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tuotantoverkoston laajentamista myös yritysostoin.

Kysynnän Euroopassa odotetaan kasvavan

Uudistetun strategian keskiössä on PCB-markkinan kysynnän kehitys painottuen korkean kasvun teknologioihin, erityisesti puolustus- ja puolijohdeteollisuuteen. Tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja luomalla strategisa kumppanuuksia yhtiö pyrkii syventämään nykyisiä asiakassuhteitaan ja samalla kun asiakaskuntaa laajennetaan.

Ulkoisten lähteiden ja Aspocompin omien arvioiden mukaan piirilevymarkkinan odotetaan kasvavan kaikilla maantieteellisillä alueilla ja toimialoilla, etenkin Euroopan kysynnän odotetaan kasvavan vahvasti. Tämän lisääntyneen kysynnän odotetaan tapahtuvan samaan aikaan tuottajien määrän merkittävän vähenemisen kanssa. Nopeimmin kasvaviksi toimialoiksi arvioidaan puolustus- ja ilmailuteollisuus, palvelin- ja tallennusratkaisut, langallinen infrastruktuuri sekä matkapuhelimet. Markkina-arviot osoittavat Euroopan piirilevymarkkinan kasvavan vuoden 2024 noin 2,1 miljardista eurosta noin 2,9 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä, keskimääräisen vuotuisen kasvuvauhdin (CAGR) ollessa yli 5 %. (Ulkoiset lähteet: Prismark, 2024 PCB & Substrate Market Update)

Tavoitteena on olla kolmen merkittävimmän piirilevyvalmistajan ja -toimittajan joukossa Euroopassa valituilla toimialoilla

Päivitetyn strategian tavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin hyvä kannattavuus yli suhdannesyklin lisäämällä Oulun tehtaan läpimenokapasiteettia, lisäämällä asiakasmäärää, kasvattamalla välitysliiketoimintaa tukemaan kapasiteettipiikkejä, sekä yritysostoin.

Aspocomp haluaa menestyä markkinoita paremmin vahvistamalla yhtiön kyvykkyyksiä kilpailukyvyn takaamiseksi olemalla luotettu, laadukas ja asiakaslähtöinen piirilevytoimittaja.

“Aspocompilla on vahva markkina-asema ja hyvä maine. Oulun tehtaan kapasiteetti on ollut täydessä käytössä koko vuoden 2025 ajan ja kysyntä ylittää jo tällä hetkellä kapasiteettimme. Kysynnän kasvu suurimmissa asiakassegmenteissämme näyttää jatkuvan seuraavien 5–10 vuoden ajan”, sanoo toimitusjohtaja Manu Skyttä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2025

Aspocomp säilyttää Q3 osavuosikatsauksessa esitetyn ohjauksensa vuodelle 2025.

Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2025. Etenkin puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti muun muassa tekoälysovelluksiin ja datakeskuksiin tehtävien mittavien investointien ansiosta. Myös Turvallisuus, puolustus, ja ilmailu -asiakassegmentissä kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan hyvänä.

Aspocomp arvioi vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2024 tasosta ja liiketuloksen kääntyvän selvästi voitolliseksi. Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,0 miljoonaa euroa tappiollinen.

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2025

Aspocomp järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille, talousmedialle ja muille alan edustajille 4.11.2025 klo 9–12.

Pääomamarkkinapäivässä muun muassa yrityksen toimitusjohtaja Manu Skyttä ja talousjohtaja Terhi Launis esittelevät Aspocompin näkemyksiä markkinatilanteesta, yrityksen strategiasta, investoinneista sekä tulevaisuudennäkymistä.

Tilaisuus on suomeksi. Materiaalit ja tallenne esityksistä, julkaistaan myöhemmin Aspocompin verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.

Pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana lähetyksenä https://aspocomp.events.inderes.com/cmd-2025 linkin kautta.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OY

Manu Skyttä

President and CEO

Aspocomp –teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com