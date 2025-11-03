Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta auditeerimata konsolideeritud kolmanda kvartali tulemused

 | Source: AS Infortar AS Infortar

Aktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 3. kvartali 2025 tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:

3. novembril kell 12.00 eestikeelne veebiseminar

3. novembril kell 14.00 ingliskeelne veebiseminar

Infortari müügimaht kasvas kolmandas kvartalis kolmandiku võrra 468 miljoni euroni, EBITDA 105 miljoni euroni ja puhaskasum 72 miljoni euroni. Üheksa kuu kokkuvõttes on kontsern kasvatanud käivet 1,4 miljardi euroni ja investeerinud kokku 96 miljonit eurot.

„Tegime võimsa kvartalitulemuse ja kõik ärisegmendid panustavad tugevamalt kui aasta tagasi. Oluliselt kasvanud müügimahud on mõjunud positiivselt ettevõtte kasumlikkusele – suurenenud käibenumbrid on toonud kasumi kasvu. Tallink on regiooni majanduskliima väljakutsete ja turuolukorraga kohanenud ja reisijate arvu suurendanud. Elenger kasvatas sooja talve järel suvekuudel oma turuosa Soome ja Balti piirkonnas rekordilise 30 protsendini.  Kinnisvara ja ehituse segmendis jätkame mitme suure taristuobjektiga, teiste seal ka Rail Baltica põhitrassi ehitusega,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

„Kontserni kuuluvad Tallink ja Elenger on koos astunud pika sammu keskkonnasäästlikkuse suunas – Tallinki uusim kiirlaev MyStar alustas kolmandas kvartalis bio-LNG kütuse kasutamist, eesmärk on viia nii MyStar kui Megastar täielikult bio-LNG kasutamisele. Tallink näitab teistele vedajatele eeskuju ning aitab Läänemerel vähendada keskkonnajalajälge,” tähendas Hanschmidt.

“Olulised muutused on toimumas ka gaasitarbimises maismaal. Eestis lehmasõnnikust ja biojäätmetest toodetud kohaliku rohegaasi ehk biometaani osakaal on Eesti gaasitarbimises kasvanud juba ligi kümne protsendini, mis on suures pildis kasvatanud meie energiasõltumatust. Transpordisektoris on imporditud fossiilne maagaas juba asendunud kohalikult toodetud rohegaasiga, muutes senise fossiilkütuse taastuvaks ja kodumaiseks energiaallikaks,” lausus Hanschmidt.

Olulisemad sündmused
Meretransport
Tallink vedas 2025. aasta kolmandas kvartalis kokku 1 766 335 reisijat ja 60 306 ühikut kaupa. Tallink Grupi kolmas kvartal oli tugev, mida toetas suvekuude reisijate arvu kasv ja kasumlikkuse paranemine. Meretranspordi segmendis on kõik laevad taas rakenduse leidnud, ettevõte on näidanud head kohanemisvõimet ja püsivat finantsstabiilsust keerulises majanduskeskkonnas.

Energeetika
Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma AS Elenger Grupp müüs kolmandas kvartalis 3,8 teravatt-tundi energiat. Müük Eestis moodustas 11% kogumahust ning ettevõtte gaasimüügi turuosa Soome-Balti turul kasvas 30,5 protsendini, kinnitades Elengeri tugevat positsiooni piirkonna energiaturul.

Kinnisvara ja infrastruktuur
INF Infra jätkas Rail Baltica põhitrassi ehitusega Kangru-Saku lõigul. Lepingu maht on 67,2 miljonit eurot ja tööd on planeeritud kestma 2028 aasta märtsini. Jätkus Tallink Tennisekeskuse kõrval asuvale kinnistule 40 000 ruutmeetri suuruse Depo (DIY Store) kaubanduspinna rajamine. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta sügisel.

Toetavad valdkonnad
Kolmandas kvartalis viidi lõpuni Estonia Farmid OÜ osade omandamine. OÜ Infortar Agro omandas 96,6% suuruse osaluse Estonia Farmid OÜ-s.

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud3. kvartal 20253. kvartal 20249 kuud 20259 kuud 2024
Müügitulu (miljonites eurodes)467,693349,4681 419,562925,607
Brutokasum (miljonites eurodes)95,82940,669177,56593,758
EBITDA (miljonites eurodes)104,92641,874189,977117,384
EBITDA marginaal (%)22,4%12,0%13,4%12,7%
Ärikasum (EBIT)64,83620,42291,22083,817
Kasum/ kahjum (miljonites eurodes)72,239114,32257,828187,339
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/ kahjum (miljonites eurodes)59,068111,10556,519184,122
Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud30.09.202531.12.2024  
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)*2,89,1  
Omakapital (miljonites eurodes)1 203,9561 166,221  
Kohustised (miljonites eurodes)1 035,4231 223,287  
Netovõlg (miljonites eurodes)899,2811,055,708  
Investeerimislaenude ja EBITDA suhe**4,24  

*Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) arvutatakse järgmiselt: emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum * 1000/ aktsiate arv millest on maha arvatud omaaktsiad.
** Investeerimislaenud / EBITDA, mis on viidud aasta baasile.

Müügitulu
2025. majandusaasta üheksa kuu jooksul suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 493,955 miljoni euro võrra 1 419,6 miljoni euroni (2024 konsolideeritud üheksa kuu müügitulu oli 925,607 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas uute ettevõtete lisandumine konsolideerimisgruppi võrdluses eelmise aastaga.  

EBITDA ja segmendiaruandlus
Meretranspordi segmendi üheksa kuu EBITDA oli 2025. 102,5 miljonit eurot (2024. majandusaasta 9 kuuga 149,5 miljonit eurot).

Energeetikasegmendi üheksa kuu EBITDA oli 2025. majandusaasta 76,6 miljonit eurot (2024. majandusaasta 9 kuuga 79,5 miljonit eurot).

Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara 9 kuu 2025 EBITDA oli 11 miljonit eurot (2024. majandusaasta üheksa kuu jooksul 12 miljonit eurot).

Puhaskasum
Konsolideeritud 9 kuu 2025 puhaskasum oli 57,828 miljonit eurot (2024. 9 kuu kasum 187,339 miljonit eurot). 2024. aasta 9 kuu tulemustes on arvestatud Tallinki ostutehingu ühekordne kasum.

Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 9 kuud 2025 olid kokku 1 035,4 miljonit eurot (2024 9 kuu laenu ja liisingkohustised 1 166,2 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv on 4,2.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
   
(tuhandetes eurodes)30.09.2531.12.24
KÄIBEVARA  
Raha136 142167 579
Lühiajalised tuletisinstrumendid8 6758 333
Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded11 203676
Nõuded ostjatele108 491155 351
Maksude ettemaksed4 0053 831
Muud nõuded ja ettemaksud40 76438 517
Ettemaksed varude eest5652 498
Varud164 238215 914
Bioloogilised varad499941
Käibevara kokku474 582593 640
   
PÕHIVARA30.09.2531.12.24
Investeeringud sidusettevõtetesse20 44916 603
Pikajalised tuletisinstrumendid5793 214
Muud pikaajalised nõuded32 64235 163
Õiglases väärtuses põhivara1 211 9071 315 167
Kinnisvarainvesteeringud68 51067 931
Materiaalne põhivara653 410594 291
Immateriaalne põhivara37 74838 874
Kasutusõigusega vara34 83347 598
Bioloogiline vara7 8912 753
Põhivara kokku2 067 9692 121 594
VARAD KOKKU2 542 5512 715 234
   
   
(tuhandetes eurodes)30.09.2531.12.24
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  
Laenukohustised284 430497 162
Rendikohustised8 8399 020
Võlad tarnijatele97 39387 941
Maksukohustused42 58349 354
Ostjate ettemaksed40 51631 126
Realiseerunud tuletisinstrumendid2128 728
Muud lühiajalised kohustused58 55663 431
Lühiajalised tuletisinstrumendid7 67227 704
Lühiajalised kohustused kokku540 201774 466
   
PIKAAJALISED KOHUSTUSED30.09.2531.12.24
Pikaajalised eraldised6 2709 946
Edasilükkunud tulumaksukohustis3 2272 816
Muud pikaajalised kohustused44 94643 209
Pikaajalised tuletisinstrumendid1 7971 471
Laenukohustised709 824676 670
Rendikohustised32 33040 435
Pikaajalised kohustused kokku798 394774 547
KOHUSTUSED  KOKKU1 338 5951 549 013
   
(tuhandetes eurodes)30.09.2531.12.24
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital2 1172 117
Omaaktsiad-51-72
Ülekurss32 48432 484
Reservkapital212212
Optsioonireserv7 4226 223
Riskimaandamise reserv-578-21 674
Realiseerimata kursivahed-345
Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv-44-185
Jaotamata kasum908 175890 167
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital949 734909 317
Vähemusosalus254 222256 904
Omakapital kokku1 203 9561 166 221
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU2 542 5512 715 234
   


KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE    
(tuhandetes eurodes)3. kv 20253. kv 20249 kuud
2025		9 kuud 2024
Müügitulu467 693349 4681 419 562925 607
Müügikulu-371 836-308 803-1 241 780-831 796
Nõuete allahindlused-284-217-53
Brutokasum95 82940 669177 56593 758
Turustuskulud-11 123-7 789-34 218-8 627
Üldhalduskulud-18 804-13 423-62 325-27 679
Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest-1 145528 03724 574
Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt4 511444 61517
Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest0-3 0470-2 891
Kasum/kahjum põhivara õiglase väärtuse muutusest-5 6070-5 6070
Muud äritulud2 2374 3686 4735 449
Muud ärikulud-1 061-452-3 320-784
Ärikasum 64 83720 42291 22083 817
     
(tuhandetes eurodes)3. kv 20253. kv 20249 kuud
2025		9 kuud 2024
Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt6183 2431 93922 128
Finantstulud ja -kulud:    
Finantsinvesteeringute tulu/kulu17 59569 78216 98472 520
Intressikulu-10 323-11 340-34 800-24 466
Intressitulu6091 2152 3464 219
Kasum/kahjum valuutakursi muutustest3881602156
Muud finantstulud/-kulud-705-393-1 977-395
Finantstulud ja -kulud kokku7 56459 424-17 44552 034
Kasum enne maksustamist73 01983 08975 714157 979
Ettevõtte tulumaks-78031 233-17 88629 360
Kasum/kahjum72 239114 32257 828187 339
sealhulgas:    
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum59 068111 10556 519184 122
Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum13 1713 2171 3093 217
     
Muu koondkasum  9 kuud
2025		9 kuud 2024
Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid - õiglase väärtuse muutuse efektiivne osa *  21 2370
Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed-48-33 516
Muu koondkasum kokku  21 189-33 516
Koondkasum/-kahjum kokku   79 017153 823
sealhulgas:    
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum  77 7080
Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum  1 309150 659
Tavakasum aktsia kohta  2,759,11
Lahustatud kasum aktsia kohta  2,688,78


Rahavood äritegevusest  
(tuhandetes eurodes)9 kuud 20259 kuud 2024
Aruandeperioodi kasum/kahjum57 828187 339
Korrigeerimised:  
   Põhivara kulum ja väärtuse langus98 75833 567
Kapitaliosaluse ümberhindlus-1 940-156 017
Tuletisinstrumentide väärtuse muutus-17 41326 156
Muud finantstulud/-kulud-21 797-66
Arvestatud intressikulud34 80024 466
Kasum/kahjum põhivarast-706-301
Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu-1 079-319
Arvestatud tulumaksukulu17 886-29 360
Eraldiste moodustamine ja korrigeerimine21 2370
Makstud tulumaks-17 475-1 482
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus35 66179 126
Varude muutused57 722-22 986
Äritegevusega seotud kohustuste muutus-7 99535 968
Bioloogiliste varade muutus232112
Kokku rahavood äritegevusest255 719176 203
   
Rahavood investeerimistegevusest 9 kuud 20259 kuud 2024
Tasutud sidusettevõtete ostul-1 3320
Tasutud tütarettevõtete ostul-39 927-67 810
Saadud dividendid020 862
Antud laenude tagasimaksed2 7082 057
Laekunud intressid2 1344 019
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel-2 116-10 566
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel-52 605-17 042
Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist78 110707
Kokku rahavood investeerimistegevusest-13 028-67 773
   
Rahavood finantseerimistegevusest9 kuud 20259 kuud 2024
Saadud sihtfinantseerimine2 6380
Arvelduskrediidi muutus-43 513-30 457
Saadud laene99 173106 303
Saadud laenude tagasimaksed-248 146-114 706
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed-11 703-8 674
Makstud intressid-34 088-24 968
Makstud dividendid-38 511-30 332
Laekunud aktsiate emiteerimisest223 152
Kokku rahavood finantseerimistegevusest-274 128-99 682
   
Rahavood kokku-31 4378 748
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses167 57987 115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus136 14295 863
Raha ja raha ekvivalentide muutus-31 4378 748


Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile

Manused


Attachments

3. kvartali aruanne 2025 3.kvartali presentatsioon 2025

Recommended Reading