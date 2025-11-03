Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta auditeerimata konsolideeritud kolmanda kvartali tulemused

Aktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 3. kvartali 2025 tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:
3. novembril kell 12.00 eestikeelne veebiseminar
3. novembril kell 14.00 ingliskeelne veebiseminar
Infortari müügimaht kasvas kolmandas kvartalis kolmandiku võrra 468 miljoni euroni, EBITDA 105 miljoni euroni ja puhaskasum 72 miljoni euroni. Üheksa kuu kokkuvõttes on kontsern kasvatanud käivet 1,4 miljardi euroni ja investeerinud kokku 96 miljonit eurot.
„Tegime võimsa kvartalitulemuse ja kõik ärisegmendid panustavad tugevamalt kui aasta tagasi. Oluliselt kasvanud müügimahud on mõjunud positiivselt ettevõtte kasumlikkusele – suurenenud käibenumbrid on toonud kasumi kasvu. Tallink on regiooni majanduskliima väljakutsete ja turuolukorraga kohanenud ja reisijate arvu suurendanud. Elenger kasvatas sooja talve järel suvekuudel oma turuosa Soome ja Balti piirkonnas rekordilise 30 protsendini. Kinnisvara ja ehituse segmendis jätkame mitme suure taristuobjektiga, teiste seal ka Rail Baltica põhitrassi ehitusega,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
„Kontserni kuuluvad Tallink ja Elenger on koos astunud pika sammu keskkonnasäästlikkuse suunas – Tallinki uusim kiirlaev MyStar alustas kolmandas kvartalis bio-LNG kütuse kasutamist, eesmärk on viia nii MyStar kui Megastar täielikult bio-LNG kasutamisele. Tallink näitab teistele vedajatele eeskuju ning aitab Läänemerel vähendada keskkonnajalajälge,” tähendas Hanschmidt.
“Olulised muutused on toimumas ka gaasitarbimises maismaal. Eestis lehmasõnnikust ja biojäätmetest toodetud kohaliku rohegaasi ehk biometaani osakaal on Eesti gaasitarbimises kasvanud juba ligi kümne protsendini, mis on suures pildis kasvatanud meie energiasõltumatust. Transpordisektoris on imporditud fossiilne maagaas juba asendunud kohalikult toodetud rohegaasiga, muutes senise fossiilkütuse taastuvaks ja kodumaiseks energiaallikaks,” lausus Hanschmidt.
Olulisemad sündmused
Meretransport
Tallink vedas 2025. aasta kolmandas kvartalis kokku 1 766 335 reisijat ja 60 306 ühikut kaupa. Tallink Grupi kolmas kvartal oli tugev, mida toetas suvekuude reisijate arvu kasv ja kasumlikkuse paranemine. Meretranspordi segmendis on kõik laevad taas rakenduse leidnud, ettevõte on näidanud head kohanemisvõimet ja püsivat finantsstabiilsust keerulises majanduskeskkonnas.
Energeetika
Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma AS Elenger Grupp müüs kolmandas kvartalis 3,8 teravatt-tundi energiat. Müük Eestis moodustas 11% kogumahust ning ettevõtte gaasimüügi turuosa Soome-Balti turul kasvas 30,5 protsendini, kinnitades Elengeri tugevat positsiooni piirkonna energiaturul.
Kinnisvara ja infrastruktuur
INF Infra jätkas Rail Baltica põhitrassi ehitusega Kangru-Saku lõigul. Lepingu maht on 67,2 miljonit eurot ja tööd on planeeritud kestma 2028 aasta märtsini. Jätkus Tallink Tennisekeskuse kõrval asuvale kinnistule 40 000 ruutmeetri suuruse Depo (DIY Store) kaubanduspinna rajamine. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta sügisel.
Toetavad valdkonnad
Kolmandas kvartalis viidi lõpuni Estonia Farmid OÜ osade omandamine. OÜ Infortar Agro omandas 96,6% suuruse osaluse Estonia Farmid OÜ-s.
Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud
|Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud
|3. kvartal 2025
|3. kvartal 2024
|9 kuud 2025
|9 kuud 2024
|Müügitulu (miljonites eurodes)
|467,693
|349,468
|1 419,562
|925,607
|Brutokasum (miljonites eurodes)
|95,829
|40,669
|177,565
|93,758
|EBITDA (miljonites eurodes)
|104,926
|41,874
|189,977
|117,384
|EBITDA marginaal (%)
|22,4%
|12,0%
|13,4%
|12,7%
|Ärikasum (EBIT)
|64,836
|20,422
|91,220
|83,817
|Kasum/ kahjum (miljonites eurodes)
|72,239
|114,322
|57,828
|187,339
|Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/ kahjum (miljonites eurodes)
|59,068
|111,105
|56,519
|184,122
|Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud
|30.09.2025
|31.12.2024
|Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)*
|2,8
|9,1
|Omakapital (miljonites eurodes)
|1 203,956
|1 166,221
|Kohustised (miljonites eurodes)
|1 035,423
|1 223,287
|Netovõlg (miljonites eurodes)
|899,281
|1,055,708
|Investeerimislaenude ja EBITDA suhe**
|4,2
|4
*Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) arvutatakse järgmiselt: emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum * 1000/ aktsiate arv millest on maha arvatud omaaktsiad.
** Investeerimislaenud / EBITDA, mis on viidud aasta baasile.
Müügitulu
2025. majandusaasta üheksa kuu jooksul suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 493,955 miljoni euro võrra 1 419,6 miljoni euroni (2024 konsolideeritud üheksa kuu müügitulu oli 925,607 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas uute ettevõtete lisandumine konsolideerimisgruppi võrdluses eelmise aastaga.
EBITDA ja segmendiaruandlus
Meretranspordi segmendi üheksa kuu EBITDA oli 2025. 102,5 miljonit eurot (2024. majandusaasta 9 kuuga 149,5 miljonit eurot).
Energeetikasegmendi üheksa kuu EBITDA oli 2025. majandusaasta 76,6 miljonit eurot (2024. majandusaasta 9 kuuga 79,5 miljonit eurot).
Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara 9 kuu 2025 EBITDA oli 11 miljonit eurot (2024. majandusaasta üheksa kuu jooksul 12 miljonit eurot).
Puhaskasum
Konsolideeritud 9 kuu 2025 puhaskasum oli 57,828 miljonit eurot (2024. 9 kuu kasum 187,339 miljonit eurot). 2024. aasta 9 kuu tulemustes on arvestatud Tallinki ostutehingu ühekordne kasum.
Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 9 kuud 2025 olid kokku 1 035,4 miljonit eurot (2024 9 kuu laenu ja liisingkohustised 1 166,2 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv on 4,2.
|KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|(tuhandetes eurodes)
|30.09.25
|31.12.24
|KÄIBEVARA
|Raha
|136 142
|167 579
|Lühiajalised tuletisinstrumendid
|8 675
|8 333
|Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded
|11 203
|676
|Nõuded ostjatele
|108 491
|155 351
|Maksude ettemaksed
|4 005
|3 831
|Muud nõuded ja ettemaksud
|40 764
|38 517
|Ettemaksed varude eest
|565
|2 498
|Varud
|164 238
|215 914
|Bioloogilised varad
|499
|941
|Käibevara kokku
|474 582
|593 640
|PÕHIVARA
|30.09.25
|31.12.24
|Investeeringud sidusettevõtetesse
|20 449
|16 603
|Pikajalised tuletisinstrumendid
|579
|3 214
|Muud pikaajalised nõuded
|32 642
|35 163
|Õiglases väärtuses põhivara
|1 211 907
|1 315 167
|Kinnisvarainvesteeringud
|68 510
|67 931
|Materiaalne põhivara
|653 410
|594 291
|Immateriaalne põhivara
|37 748
|38 874
|Kasutusõigusega vara
|34 833
|47 598
|Bioloogiline vara
|7 891
|2 753
|Põhivara kokku
|2 067 969
|2 121 594
|VARAD KOKKU
|2 542 551
|2 715 234
|(tuhandetes eurodes)
|30.09.25
|31.12.24
|LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
|Laenukohustised
|284 430
|497 162
|Rendikohustised
|8 839
|9 020
|Võlad tarnijatele
|97 393
|87 941
|Maksukohustused
|42 583
|49 354
|Ostjate ettemaksed
|40 516
|31 126
|Realiseerunud tuletisinstrumendid
|212
|8 728
|Muud lühiajalised kohustused
|58 556
|63 431
|Lühiajalised tuletisinstrumendid
|7 672
|27 704
|Lühiajalised kohustused kokku
|540 201
|774 466
|PIKAAJALISED KOHUSTUSED
|30.09.25
|31.12.24
|Pikaajalised eraldised
|6 270
|9 946
|Edasilükkunud tulumaksukohustis
|3 227
|2 816
|Muud pikaajalised kohustused
|44 946
|43 209
|Pikaajalised tuletisinstrumendid
|1 797
|1 471
|Laenukohustised
|709 824
|676 670
|Rendikohustised
|32 330
|40 435
|Pikaajalised kohustused kokku
|798 394
|774 547
|KOHUSTUSED KOKKU
|1 338 595
|1 549 013
|(tuhandetes eurodes)
|30.09.25
|31.12.24
|OMAKAPITAL
|Aktsiakapital
|2 117
|2 117
|Omaaktsiad
|-51
|-72
|Ülekurss
|32 484
|32 484
|Reservkapital
|212
|212
|Optsioonireserv
|7 422
|6 223
|Riskimaandamise reserv
|-578
|-21 674
|Realiseerimata kursivahed
|-3
|45
|Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv
|-44
|-185
|Jaotamata kasum
|908 175
|890 167
|Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
|949 734
|909 317
|Vähemusosalus
|254 222
|256 904
|Omakapital kokku
|1 203 956
|1 166 221
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
|2 542 551
|2 715 234
|KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
|(tuhandetes eurodes)
|3. kv 2025
|3. kv 2024
|9 kuud
2025
|9 kuud 2024
|Müügitulu
|467 693
|349 468
|1 419 562
|925 607
|Müügikulu
|-371 836
|-308 803
|-1 241 780
|-831 796
|Nõuete allahindlused
|-28
|4
|-217
|-53
|Brutokasum
|95 829
|40 669
|177 565
|93 758
|Turustuskulud
|-11 123
|-7 789
|-34 218
|-8 627
|Üldhalduskulud
|-18 804
|-13 423
|-62 325
|-27 679
|Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest
|-1 145
|52
|8 037
|24 574
|Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt
|4 511
|44
|4 615
|17
|Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest
|0
|-3 047
|0
|-2 891
|Kasum/kahjum põhivara õiglase väärtuse muutusest
|-5 607
|0
|-5 607
|0
|Muud äritulud
|2 237
|4 368
|6 473
|5 449
|Muud ärikulud
|-1 061
|-452
|-3 320
|-784
|Ärikasum
|64 837
|20 422
|91 220
|83 817
|(tuhandetes eurodes)
|3. kv 2025
|3. kv 2024
|9 kuud
2025
|9 kuud 2024
|Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt
|618
|3 243
|1 939
|22 128
|Finantstulud ja -kulud:
|Finantsinvesteeringute tulu/kulu
|17 595
|69 782
|16 984
|72 520
|Intressikulu
|-10 323
|-11 340
|-34 800
|-24 466
|Intressitulu
|609
|1 215
|2 346
|4 219
|Kasum/kahjum valuutakursi muutustest
|388
|160
|2
|156
|Muud finantstulud/-kulud
|-705
|-393
|-1 977
|-395
|Finantstulud ja -kulud kokku
|7 564
|59 424
|-17 445
|52 034
|Kasum enne maksustamist
|73 019
|83 089
|75 714
|157 979
|Ettevõtte tulumaks
|-780
|31 233
|-17 886
|29 360
|Kasum/kahjum
|72 239
|114 322
|57 828
|187 339
|sealhulgas:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum
|59 068
|111 105
|56 519
|184 122
|Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum
|13 171
|3 217
|1 309
|3 217
|Muu koondkasum
|9 kuud
2025
|9 kuud 2024
|Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:
|Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid - õiglase väärtuse muutuse efektiivne osa *
|21 237
|0
|Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed
|-48
|-33 516
|Muu koondkasum kokku
|21 189
|-33 516
|Koondkasum/-kahjum kokku
|79 017
|153 823
|sealhulgas:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum
|77 708
|0
|Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum
|1 309
|150 659
|Tavakasum aktsia kohta
|2,75
|9,11
|Lahustatud kasum aktsia kohta
|2,68
|8,78
|Rahavood äritegevusest
|(tuhandetes eurodes)
|9 kuud 2025
|9 kuud 2024
|Aruandeperioodi kasum/kahjum
|57 828
|187 339
|Korrigeerimised:
|Põhivara kulum ja väärtuse langus
|98 758
|33 567
|Kapitaliosaluse ümberhindlus
|-1 940
|-156 017
|Tuletisinstrumentide väärtuse muutus
|-17 413
|26 156
|Muud finantstulud/-kulud
|-21 797
|-66
|Arvestatud intressikulud
|34 800
|24 466
|Kasum/kahjum põhivarast
|-706
|-301
|Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu
|-1 079
|-319
|Arvestatud tulumaksukulu
|17 886
|-29 360
|Eraldiste moodustamine ja korrigeerimine
|21 237
|0
|Makstud tulumaks
|-17 475
|-1 482
|Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
|35 661
|79 126
|Varude muutused
|57 722
|-22 986
|Äritegevusega seotud kohustuste muutus
|-7 995
|35 968
|Bioloogiliste varade muutus
|232
|112
|Kokku rahavood äritegevusest
|255 719
|176 203
|Rahavood investeerimistegevusest
|9 kuud 2025
|9 kuud 2024
|Tasutud sidusettevõtete ostul
|-1 332
|0
|Tasutud tütarettevõtete ostul
|-39 927
|-67 810
|Saadud dividendid
|0
|20 862
|Antud laenude tagasimaksed
|2 708
|2 057
|Laekunud intressid
|2 134
|4 019
|Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel
|-2 116
|-10 566
|Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
|-52 605
|-17 042
|Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist
|78 110
|707
|Kokku rahavood investeerimistegevusest
|-13 028
|-67 773
|Rahavood finantseerimistegevusest
|9 kuud 2025
|9 kuud 2024
|Saadud sihtfinantseerimine
|2 638
|0
|Arvelduskrediidi muutus
|-43 513
|-30 457
|Saadud laene
|99 173
|106 303
|Saadud laenude tagasimaksed
|-248 146
|-114 706
|Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed
|-11 703
|-8 674
|Makstud intressid
|-34 088
|-24 968
|Makstud dividendid
|-38 511
|-30 332
|Laekunud aktsiate emiteerimisest
|22
|3 152
|Kokku rahavood finantseerimistegevusest
|-274 128
|-99 682
|Rahavood kokku
|-31 437
|8 748
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
|167 579
|87 115
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
|136 142
|95 863
|Raha ja raha ekvivalentide muutus
|-31 437
|8 748
Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile
