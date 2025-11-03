Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta auditeerimata konsolideeritud kolmanda kvartali tulemused

Aktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 3. kvartali 2025 tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:

Infortari müügimaht kasvas kolmandas kvartalis kolmandiku võrra 468 miljoni euroni, EBITDA 105 miljoni euroni ja puhaskasum 72 miljoni euroni. Üheksa kuu kokkuvõttes on kontsern kasvatanud käivet 1,4 miljardi euroni ja investeerinud kokku 96 miljonit eurot.

„Tegime võimsa kvartalitulemuse ja kõik ärisegmendid panustavad tugevamalt kui aasta tagasi. Oluliselt kasvanud müügimahud on mõjunud positiivselt ettevõtte kasumlikkusele – suurenenud käibenumbrid on toonud kasumi kasvu. Tallink on regiooni majanduskliima väljakutsete ja turuolukorraga kohanenud ja reisijate arvu suurendanud. Elenger kasvatas sooja talve järel suvekuudel oma turuosa Soome ja Balti piirkonnas rekordilise 30 protsendini. Kinnisvara ja ehituse segmendis jätkame mitme suure taristuobjektiga, teiste seal ka Rail Baltica põhitrassi ehitusega,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

„Kontserni kuuluvad Tallink ja Elenger on koos astunud pika sammu keskkonnasäästlikkuse suunas – Tallinki uusim kiirlaev MyStar alustas kolmandas kvartalis bio-LNG kütuse kasutamist, eesmärk on viia nii MyStar kui Megastar täielikult bio-LNG kasutamisele. Tallink näitab teistele vedajatele eeskuju ning aitab Läänemerel vähendada keskkonnajalajälge,” tähendas Hanschmidt.

“Olulised muutused on toimumas ka gaasitarbimises maismaal. Eestis lehmasõnnikust ja biojäätmetest toodetud kohaliku rohegaasi ehk biometaani osakaal on Eesti gaasitarbimises kasvanud juba ligi kümne protsendini, mis on suures pildis kasvatanud meie energiasõltumatust. Transpordisektoris on imporditud fossiilne maagaas juba asendunud kohalikult toodetud rohegaasiga, muutes senise fossiilkütuse taastuvaks ja kodumaiseks energiaallikaks,” lausus Hanschmidt.

Olulisemad sündmused

Meretransport

Tallink vedas 2025. aasta kolmandas kvartalis kokku 1 766 335 reisijat ja 60 306 ühikut kaupa. Tallink Grupi kolmas kvartal oli tugev, mida toetas suvekuude reisijate arvu kasv ja kasumlikkuse paranemine. Meretranspordi segmendis on kõik laevad taas rakenduse leidnud, ettevõte on näidanud head kohanemisvõimet ja püsivat finantsstabiilsust keerulises majanduskeskkonnas.

Energeetika

Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma AS Elenger Grupp müüs kolmandas kvartalis 3,8 teravatt-tundi energiat. Müük Eestis moodustas 11% kogumahust ning ettevõtte gaasimüügi turuosa Soome-Balti turul kasvas 30,5 protsendini, kinnitades Elengeri tugevat positsiooni piirkonna energiaturul.

Kinnisvara ja infrastruktuur

INF Infra jätkas Rail Baltica põhitrassi ehitusega Kangru-Saku lõigul. Lepingu maht on 67,2 miljonit eurot ja tööd on planeeritud kestma 2028 aasta märtsini. Jätkus Tallink Tennisekeskuse kõrval asuvale kinnistule 40 000 ruutmeetri suuruse Depo (DIY Store) kaubanduspinna rajamine. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta sügisel.

Toetavad valdkonnad

Kolmandas kvartalis viidi lõpuni Estonia Farmid OÜ osade omandamine. OÜ Infortar Agro omandas 96,6% suuruse osaluse Estonia Farmid OÜ-s.

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud 3. kvartal 2025 3. kvartal 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Müügitulu (miljonites eurodes) 467,693 349,468 1 419,562 925,607 Brutokasum (miljonites eurodes) 95,829 40,669 177,565 93,758 EBITDA (miljonites eurodes) 104,926 41,874 189,977 117,384 EBITDA marginaal (%) 22,4% 12,0% 13,4% 12,7% Ärikasum (EBIT) 64,836 20,422 91,220 83,817 Kasum/ kahjum (miljonites eurodes) 72,239 114,322 57,828 187,339 Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/ kahjum (miljonites eurodes) 59,068 111,105 56,519 184,122 Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud 30.09.2025 31.12.2024 Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)* 2,8 9,1 Omakapital (miljonites eurodes) 1 203,956 1 166,221 Kohustised (miljonites eurodes) 1 035,423 1 223,287 Netovõlg (miljonites eurodes) 899,281 1,055,708 Investeerimislaenude ja EBITDA suhe** 4,2 4

*Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) arvutatakse järgmiselt: emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum * 1000/ aktsiate arv millest on maha arvatud omaaktsiad.

** Investeerimislaenud / EBITDA, mis on viidud aasta baasile.

Müügitulu

2025. majandusaasta üheksa kuu jooksul suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 493,955 miljoni euro võrra 1 419,6 miljoni euroni (2024 konsolideeritud üheksa kuu müügitulu oli 925,607 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas uute ettevõtete lisandumine konsolideerimisgruppi võrdluses eelmise aastaga.

EBITDA ja segmendiaruandlus

Meretranspordi segmendi üheksa kuu EBITDA oli 2025. 102,5 miljonit eurot (2024. majandusaasta 9 kuuga 149,5 miljonit eurot).

Energeetikasegmendi üheksa kuu EBITDA oli 2025. majandusaasta 76,6 miljonit eurot (2024. majandusaasta 9 kuuga 79,5 miljonit eurot).

Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara 9 kuu 2025 EBITDA oli 11 miljonit eurot (2024. majandusaasta üheksa kuu jooksul 12 miljonit eurot).

Puhaskasum

Konsolideeritud 9 kuu 2025 puhaskasum oli 57,828 miljonit eurot (2024. 9 kuu kasum 187,339 miljonit eurot). 2024. aasta 9 kuu tulemustes on arvestatud Tallinki ostutehingu ühekordne kasum.

Finantseerimine

Laenu ja liisingkohustised olid 9 kuud 2025 olid kokku 1 035,4 miljonit eurot (2024 9 kuu laenu ja liisingkohustised 1 166,2 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv on 4,2.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE (tuhandetes eurodes) 30.09.25 31.12.24 KÄIBEVARA Raha 136 142 167 579 Lühiajalised tuletisinstrumendid 8 675 8 333 Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded 11 203 676 Nõuded ostjatele 108 491 155 351 Maksude ettemaksed 4 005 3 831 Muud nõuded ja ettemaksud 40 764 38 517 Ettemaksed varude eest 565 2 498 Varud 164 238 215 914 Bioloogilised varad 499 941 Käibevara kokku 474 582 593 640 PÕHIVARA 30.09.25 31.12.24 Investeeringud sidusettevõtetesse 20 449 16 603 Pikajalised tuletisinstrumendid 579 3 214 Muud pikaajalised nõuded 32 642 35 163 Õiglases väärtuses põhivara 1 211 907 1 315 167 Kinnisvarainvesteeringud 68 510 67 931 Materiaalne põhivara 653 410 594 291 Immateriaalne põhivara 37 748 38 874 Kasutusõigusega vara 34 833 47 598 Bioloogiline vara 7 891 2 753 Põhivara kokku 2 067 969 2 121 594 VARAD KOKKU 2 542 551 2 715 234 (tuhandetes eurodes) 30.09.25 31.12.24 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Laenukohustised 284 430 497 162 Rendikohustised 8 839 9 020 Võlad tarnijatele 97 393 87 941 Maksukohustused 42 583 49 354 Ostjate ettemaksed 40 516 31 126 Realiseerunud tuletisinstrumendid 212 8 728 Muud lühiajalised kohustused 58 556 63 431 Lühiajalised tuletisinstrumendid 7 672 27 704 Lühiajalised kohustused kokku 540 201 774 466 PIKAAJALISED KOHUSTUSED 30.09.25 31.12.24 Pikaajalised eraldised 6 270 9 946 Edasilükkunud tulumaksukohustis 3 227 2 816 Muud pikaajalised kohustused 44 946 43 209 Pikaajalised tuletisinstrumendid 1 797 1 471 Laenukohustised 709 824 676 670 Rendikohustised 32 330 40 435 Pikaajalised kohustused kokku 798 394 774 547 KOHUSTUSED KOKKU 1 338 595 1 549 013 (tuhandetes eurodes) 30.09.25 31.12.24 OMAKAPITAL Aktsiakapital 2 117 2 117 Omaaktsiad -51 -72 Ülekurss 32 484 32 484 Reservkapital 212 212 Optsioonireserv 7 422 6 223 Riskimaandamise reserv -578 -21 674 Realiseerimata kursivahed -3 45 Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv -44 -185 Jaotamata kasum 908 175 890 167 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 949 734 909 317 Vähemusosalus 254 222 256 904 Omakapital kokku 1 203 956 1 166 221 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 2 542 551 2 715 234





KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes) 3. kv 2025 3. kv 2024 9 kuud

2025 9 kuud 2024 Müügitulu 467 693 349 468 1 419 562 925 607 Müügikulu -371 836 -308 803 -1 241 780 -831 796 Nõuete allahindlused -28 4 -217 -53 Brutokasum 95 829 40 669 177 565 93 758 Turustuskulud -11 123 -7 789 -34 218 -8 627 Üldhalduskulud -18 804 -13 423 -62 325 -27 679 Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest -1 145 52 8 037 24 574 Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt 4 511 44 4 615 17 Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 -3 047 0 -2 891 Kasum/kahjum põhivara õiglase väärtuse muutusest -5 607 0 -5 607 0 Muud äritulud 2 237 4 368 6 473 5 449 Muud ärikulud -1 061 -452 -3 320 -784 Ärikasum 64 837 20 422 91 220 83 817 (tuhandetes eurodes) 3. kv 2025 3. kv 2024 9 kuud

2025 9 kuud 2024 Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt 618 3 243 1 939 22 128 Finantstulud ja -kulud: Finantsinvesteeringute tulu/kulu 17 595 69 782 16 984 72 520 Intressikulu -10 323 -11 340 -34 800 -24 466 Intressitulu 609 1 215 2 346 4 219 Kasum/kahjum valuutakursi muutustest 388 160 2 156 Muud finantstulud/-kulud -705 -393 -1 977 -395 Finantstulud ja -kulud kokku 7 564 59 424 -17 445 52 034 Kasum enne maksustamist 73 019 83 089 75 714 157 979 Ettevõtte tulumaks -780 31 233 -17 886 29 360 Kasum/kahjum 72 239 114 322 57 828 187 339 sealhulgas: Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum 59 068 111 105 56 519 184 122 Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum 13 171 3 217 1 309 3 217 Muu koondkasum 9 kuud

2025 9 kuud 2024 Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse: Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid - õiglase väärtuse muutuse efektiivne osa * 21 237 0 Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -48 -33 516 Muu koondkasum kokku 21 189 -33 516 Koondkasum/-kahjum kokku 79 017 153 823 sealhulgas: Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum 77 708 0 Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum 1 309 150 659 Tavakasum aktsia kohta 2,75 9,11 Lahustatud kasum aktsia kohta 2,68 8,78





Rahavood äritegevusest (tuhandetes eurodes) 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Aruandeperioodi kasum/kahjum 57 828 187 339 Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 98 758 33 567 Kapitaliosaluse ümberhindlus -1 940 -156 017 Tuletisinstrumentide väärtuse muutus -17 413 26 156 Muud finantstulud/-kulud -21 797 -66 Arvestatud intressikulud 34 800 24 466 Kasum/kahjum põhivarast -706 -301 Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu -1 079 -319 Arvestatud tulumaksukulu 17 886 -29 360 Eraldiste moodustamine ja korrigeerimine 21 237 0 Makstud tulumaks -17 475 -1 482 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 35 661 79 126 Varude muutused 57 722 -22 986 Äritegevusega seotud kohustuste muutus -7 995 35 968 Bioloogiliste varade muutus 232 112 Kokku rahavood äritegevusest 255 719 176 203 Rahavood investeerimistegevusest 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Tasutud sidusettevõtete ostul -1 332 0 Tasutud tütarettevõtete ostul -39 927 -67 810 Saadud dividendid 0 20 862 Antud laenude tagasimaksed 2 708 2 057 Laekunud intressid 2 134 4 019 Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel -2 116 -10 566 Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -52 605 -17 042 Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist 78 110 707 Kokku rahavood investeerimistegevusest -13 028 -67 773 Rahavood finantseerimistegevusest 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Saadud sihtfinantseerimine 2 638 0 Arvelduskrediidi muutus -43 513 -30 457 Saadud laene 99 173 106 303 Saadud laenude tagasimaksed -248 146 -114 706 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed -11 703 -8 674 Makstud intressid -34 088 -24 968 Makstud dividendid -38 511 -30 332 Laekunud aktsiate emiteerimisest 22 3 152 Kokku rahavood finantseerimistegevusest -274 128 -99 682 Rahavood kokku -31 437 8 748 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 167 579 87 115 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 136 142 95 863 Raha ja raha ekvivalentide muutus -31 437 8 748





Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

