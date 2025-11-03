Reykjavík, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilkynning til handhafa íslenskra heimildarskírteina
Staðfesting á gildistökudegi á breytingu íslenskra heimildarskírteina (IDRs) yfir í hlutdeildarskírteini (DIs)
TORONTO, ONTARIO – 3 November 2025 – Amaroq Ltd. (AIM, TSX-V, NASDAQ Iceland: AMRQ, OTCQX: AMRQF), í framhaldi af tilkynningu félagsins dagsettri 21. október, um einföldun á útgáfu hlutabréfa félagsins undir einu ISIN númeri, tikynnir félagið að 11. nóvember 2025 verði gildistökudagur skiptanna úr íslenskum heimildarskírteinum (“IDRs”) (ISIN IS0000034569) yfir í hlutdeildarskírteini (“DIs”) (ISIN CA02311U1030).
Gildistökudagur: 11. nóvember, 2025
Á gildistökudegi:
- Heimildarskírteini IDRs (IS0000034569) útgefin af Arion Banka verða fjarlægð af vörslureikningum hluthafa á Íslandi
- Jafn mörg hlutdeildarskírteini DIs (ISIN CA02311U1030) verða sjálfkrafa afhent inn á sömu reikninga.
Viðskipti með bréf Amaroq á Nasdaq Iceland hefjast undir ISIN-númerinu CA02311U1030
Fjárfestar þurfa ekki að gera neinar ráðstafanir, skiptin fara fram sjálfkrafa. Breytingin er eingöngu tæknilegs eðlis og hefur hvorki áhrif á undirliggjandi hlutabréf félagsins né réttindi hluthafa. Hin nýju hlutdeildarskírteini endurspegla beina hlutafjáreign í félaginu.
Tímabundin stöðvun á flutningi bréfa milli markaða
Til að tryggja hnökralaus framkvæmd skiptanna verður flutningur bréfa milli markaða í Kanada og á Íslandi tímabundið stöðvaður frá og með 5. nóvember - 5 virkum dögum fyrir gildistökudag. Á þessu tímabili verður því ekki hægt að flytja bréf á milli þessara markaða. Flutningur bréfa milli markaða verður heimilaður að nýju á gildistökudegi.
Vörsluaðilum er bent á að hafa samband við Nasdaq CSD á Íslandi á netfangið csd.iceland@nasdaq.com hafi þeir spurningar varðandi tæknilega framkvæmd.
About Amaroq
Amaroq’s principal business objectives are the identification, acquisition, exploration, and development of gold and strategic metal properties in South Greenland. The Company’s principal asset is a 100% interest in the Nalunaq Gold mine. The Company has a portfolio of gold and strategic metal assets in Southern Greenland covering the two known gold belts in the region as well as advanced exploration projects at Stendalen and the Sava Copper Belt exploring for Strategic metals such as Copper, Nickel, Rare Earths and other minerals. Amaroq is continued under the Business Corporations Act (Ontario) and wholly owns Nalunaq A/S, incorporated under the Greenland Companies Act.
Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
