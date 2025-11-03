Aspo Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2025 klo 9.00



Aspo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: Askelia kohti Aspon strategista visiota

Tämä on tiivistelmä Aspo Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2025. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa aspo.fi.

Heinä–syyskuu 2025

Liikevaihto, koko konserni laski ja oli 144,3 Me (146,6)

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski ja oli 108,1 Me (113,7)

Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni kasvoi ja oli 9,6 Me (8,7) eli 6,6 % (5,9) liikevaihdosta ESL Shipping 3,5 Me (3,8) Telko 4,8 Me (4,6) Lopetettu toiminto 1,9 Me (1,3) Muu toiminta -0,7 Me (-1,0)

EBITA, koko konserni oli 10,3 Me (9,2). ESL Shippingin EBITA oli 4,6 Me (3,8), Telkon 4,8 Me (4,6) ja lopetetun toiminnon 1,8 Me (1,3)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni oli 14,1 % (6,6)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, koko konserni oli 0,14 euroa (0,06)

Vapaa rahavirta oli -8,5 Me (-40,3) Green Coaster -investointien johdosta

Aspo allekirjoitti 15.8.2025 sopimuksen Leipurin-liiketoimintansa myymisestä Lantmännenille 63 miljoonan euron velattomalla yritysarvolla. Kaupan odotetaan tuottavan noin 16 miljoonan euron myyntivoiton. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Edellämainitusta johtuen Leipurin esitetään lopetettuna toimintona, ja vertailuluvut on oikaistu.

Katsauskauden jälkeen lokakuussa 2025 ESL Shipping myi M/S Kallio -aluksen The Qrill Company AS:lle. M/S Kallion myyntihinta oli noin 18 miljoonaa euroa ja myyntivoitto noin 10 miljoonaa euroa.





Tammi–syyskuu 2025

Liikevaihto, koko konserni kasvoi ja oli 458,3 Me (432,8)

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 349,8 Me (335,0)

Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni kasvoi ja oli 27,5 Me (21,1) eli 6,0 % (4,9) liikevaihdosta ESL Shipping 12,7 Me (12,6) Telko 13,5 Me (8,7) Lopetettu toiminto 5,1 Me (3,9) Muu toiminta -3,8 Me (-4,1)

EBITA, koko konserni oli 26,9 Me (13,1). ESL Shippingin EBITA oli 12,3 Me (4,8), Telkon 13,5 Me (8,6) ja lopetetun toiminnan 5,0 Me (3,5)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni oli 13,4 % (7,8)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, koko konserni oli 0,46 euroa (0,24)

Vapaa rahavirta oli 0,3 Me (-17,4)





Suluissa on esitetty vuoden 2024 vastaavan ajanjakson luvut.





Ohjeistus vuodelle 2025

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn odotetaan olevan 35–45 miljoonaa euroa vuonna 2025 (29,1 miljoonaa euroa vuonna 2024).

Aspo-konsernin vertailukelpoinen EBITA-arvio sisältää koko konsernin vertailukelpoisen EBITAn, Leipurin liiketoiminta mukaan lukien. Leipurin myynti julkistettiin 15.8.2025.

Ohjeistuksen taustaoletukset

Aspon toimintaympäristön arvioidaan pysyvän haasteellisena vuonna 2025. Jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden ja maailmanlaajuisten kauppajännitteiden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti talouskasvuun ja kansainväliseen kauppaan. Euroopan kasvaneet puolustus- ja infrastruktuurimenot voivat tukea talouden elpymistä. Aspon koko vuoden tulosparannuksen odotetaan tulevan pääasiassa Green Coaster -alusten tuloksesta, Telkon ja Leipurin vuonna 2024 päätökseen saaduista yritysostoista sekä Aspon liiketoimintojen erilaisista tehostetuista tulosparannustoimista. Vertailukelpoisen EBITAn odotetun vaihteluvälin yläraja voi toteutua, jos kaikki suunnitellut tulosparannustoimet onnistuisivat ja talouden elpyminen olisi välitön. Vaihteluvälin alaraja voi toteutua, jos talouden elpyminen viivästyy edelleen tai jos merkittäviä volyymeja menetetään tai katteet pienenevät ennakoimattomien kielteisten tapahtumien vuoksi. Kauppajännitteiden jatkumisella voi olla epäsuora negatiivinen vaikutus Aspon liiketoimintojen volyymeihin ja hintatasoihin. Suorien vaikutusten odotetaan olevan vähäisiä.

ESL Shippingin kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona vuonna 2025. Sopimusvolyymien odotetaan olevan melko alhaisia ja spot-markkinoiden hintojen alhaisia. Kausiluonteisesti volyymien odotetaan paranevan neljännellä neljänneksellä.

Telkon markkinoiden odotetaan yleisesti kehittyvän vakaasti. Vuonna 2024 onnistuneesti päätökseen saadun kolmen yritysoston jälkeen painopiste vuonna 2025 on ostettujen yritysten integroinnissa. Lisäksi painopisteinä ovat orgaanisen kasvun ja positiivisen kannattavuuskehityksen varmistaminen. Yritysostoihin liittyvien kulujen odotetaan vuonna 2025 olevan selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2024.

Leipurin osalta markkinoiden odotetaan olevan vakaita. Kasvumahdollisuuksia on edelleen elintarviketeollisuudessa, jossa Leipurin tavoitettavissa oleva markkina on moninkertainen leipomoteollisuuteen verrattuna. Leipurin liiketoiminnalla on edelleen hyvät edellytykset jatkaa kannattavuuden parantamista.





Avainluvut 7-9/2025 7-9/2024 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Liikevaihto, koko konserni, Me 144,3 146,6 458,3 432,8 592,6 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 108,1 113,7 349,8 335,0 459,5 EBITA, koko konserni, Me 10,3 9,2 26,9 13,1 21,2 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, Me 9,6 8,7 27,5 21,1 29,1 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, % 6,6 5,9 6,0 4,9 4,9 EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 8,6 7,8 21,9 9,6 16,6 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 7,6 7,3 22,4 17,2 24,1 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 7,1 6,4 6,4 5,1 5,2 Tilikauden voitto, koko konserni, Me 6,0 3,4 16,4 1,2 7,3 Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me



3,5 2,2 13,1 6,3 11,6 Osakekohtainen tulos (EPS), koko konserni, euroa 0,17 0,07 0,43 -0,02 0,14 Vertailukelpoinen EPS, koko konserni, euroa 0,14 0,06 0,46 0,24 0,39 Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,09 0,03 0,33 0,14 0,27 Vapaa rahavirta, Me -8,5 -40,3 0,3 -17,4 -36,1 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,3 -1,3 0,0 -0,6 -1,2 Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 8,4 9,9 8,2 7,6 7,7 Oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni, % 16,2 7,7 12,9 1,0 4,4 Vertailukelpoinen ROE, koko konserni, % 14,1 6,6 13,4 7,8 9,2 Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 373,8 331,4 353,9 Nettovelka, koko konserni, Me 233,4 167,8 188,0 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, 12 kk liukuva 3,9 2,8 3,2 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,25 4,70 5,13 Omavaraisuusaste, % 28,9 37,2 36,9

Avainlukujen laskentaperiaatteet sisältyvät Aspon toimintakertomukseen vuodelta 2024. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty yksittäin tai laskettu tarkkojen lukujen perusteella, joten luvut eivät välttämättä vastaa pyöristettyjä summia.





Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2025 kolmatta neljännestä:



Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä Aspo-konsernin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, sillä haasteelliset markkinaolosuhteet vaikuttivat sekä ESL Shippingiin että Telkoon. Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni parani ja oli 9,6 miljoonaa euroa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä (8,7 miljoonaa euroa edellisvuoden kolmannella neljänneksellä). Vertailukelpoinen koko konsernin EBITA-prosentti nousi 6,6 prosenttiin (5,9 %). Kuten aiemmin olemme kertoneet, Aspo keskittyy vuonna 2025 kannattavuuden parantamiseen. Kaikissa liiketoiminnoissamme käynnissä olevat kannattavuuden parantamisohjelmat tuottavat selviä tuloksia. Lisäksi hyödymme Telkon ja Leipurin tekemistä yritysostoista sekä ESL Shippingin investoinneista, jotka heijastuvat vähitellen yhtiön kannattavuuteen.

Kansainvälinen Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Aspon lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet lokakuussa 2025. ESL Shipping on maailman ensimmäinen kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka saa SBTi-hyväksynnän päästötavoitteilleen.

ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA laski hieman ja oli 3,5 miljoonaa euroa (3,8). ESL Shippingin kannattavuutta etenkin Coaster -alussegmentissä heikensivät heikkoina pysyneet spot-markkinat ja odotettua vaisumpi metsäteollisuuden kysyntä. Uuden sukupolven Handy- ja Coaster-alusten kannattavuus säilyi vahvana, ja niiden odotetaan tukevan ESL Shippingin tulevaa kannattavuuden kehitystä. Telakointipäivien määrä oli suuri suunniteltujen huoltotöiden ja elokuussa M/S Talilla tapahtuneen moottoripalon vuoksi, mikä heikensi kannattavuutta. Coaster-segmentin aluskapasiteettia vähennettiin luovuttamalla kaksi tappiota tuottanutta aikarahdattua Coaster-alusta takaisin omistajilleen.

Telkon vertailukelpoinen EBITA oli 4,8 miljoonaa euroa (4,6). Vertailukelpoinen EBITA kehittyi suotuisasti kolmannella vuosineljänneksellä, kun myyntikate parani lisäarvotuotteiden osuuden kasvun myötä, eikä Telkolla ollut yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Kannattavuus parani, vaikka kysyntä useimmilla Euroopan markkinoilla oli vaatimatonta ja maailmantaloudessa oli epävarmuutta.

Leipurin vahva tuloskunto jatkui, ja lopetetun toiminnon vertailukelpoinen EBITA oli 1,9 miljoonaa euroa (1,3). Ilmoitetun liiketoiminnan myyntisuunnitelman perusteella Leipurin luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi, ja elokuussa ja syyskuussa 2025 ei kirjattu poistoja, mikä tuki kannattavuutta 0,4 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoisesti Leipurin kannattavuus parani noin 0,2 miljoonaa euroa, mikä johtui vahvasta orgaanisesta kasvusta, erityisesti Ruotsissa. Markkinoiden yleinen kehitys oli vakaata.

Tammi–syyskuussa 2025 Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 5,9 prosentia ja koko konsernin vertailukelpoinen EBITA oli 27,5 miljoonaa euroa (21,1 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla). Vertailukelpoinen EBITA-prosentti nousi koko konsernin osalta 6,0 prosenttiin (4,9 %). Kaikkien liiketoimintojen kannattavuus parani, vaikka markkinoiden tuki oli hyvin vähäistä. Tämä osoittaa yhtiön tulosparannustoimenpiteiden onnistuneen.

Olemme edelleen sitoutuneet pitkän aikavälin taloudelliseen tahtotilaamme ja visioomme luoda Asposta kaksi erillistä yritystä: Aspo Infra ja Aspo Compounder. Tämä on olennainen osa Aspon tavoitetta luoda arvoa osakkeenomistajilleen.

Kolmannella neljänneksellä 15.8.2025 Aspo ilmoitti myyvänsä Leipurin Lantmännenille 63 miljoonan euron velattomalla yritysarvolla. Valmistelut viranomaishyväksyntöjen saamiseksi ovat edenneet suunnitellusti, ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Telkon jo toteutuneiden yritysostojen ja ESL Shippingin uuden sukupolven alusinvestointien ohella Leipurin divestointi on merkittävä askel kohti Aspon strategista visiota. Leipurin myynnin arvioidaan tuottavan noin 16 miljoonan euron myyntivoiton, joka vahvistaa Aspon tasetta. Yrityskaupan tuotot käytetään ensisijaisesti Telkon tulevien yritysostojen rahoittamiseen, mikä tukee yhtiön compounder-strategiaa.

Aspon nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan on noussut 3,9:ään (2,8) hybridilainan takaisinmaksun ja Green Coster -investointien vuoksi. Velkaantumisen odotetaan laskevan seuraavien vuosineljännesten aikana vahvan liiketoiminnan rahavirran, vähäisen investointitoiminnan sekä ilmoitetun Leipurin myynnin seurauksena.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko Aspo-konsernin henkilöstölle onnistuneesta strategian toteutuksesta ja kannattavuuden parantamisesta tähän mennessä vuonna 2025!





ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet koko konsernin tasolla ovat:

Liikevaihdon kasvu vähintään 5–10 % vuodessa

Vertailukelpoinen EBITA 8 %

Oman pääoman tuotto yli 20 %

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, alle 3,0

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin pitkän aikavälin vertailukelpoinen EBITA-tavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %. Leipurin raportoidaan lopetettuna toimintona.

Tammi–syyskuussa 2025 Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 458,3 miljoonaa euroa (432,8). Vertailukelpoinen EBITA-prosentti, koko konserni oli 6,0 % (4,9). Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, koko konserni oli 13,4 % (7,8), ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, koko konserni (12 kk liukuva) oli 3,9 (2,8).





Espoo 3.11.2025



Aspo Oyj

Hallitus





