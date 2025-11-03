Investeringsforeningen Sparinvest - offentliggørelse af prospekt

 | Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Med virkning fra den 3. november 2025 offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest.

Prospektet er opdateret med følgende:

  • Market maker og bevisudstederydelse for samtlige af foreningens afdelinger, hvor disse ydelser anvendes, er overgået fra Jyske Bank A/S til Nykredit Bank A/S.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

Vedhæftet fil


Attachments

2025 11 03 IF Sparinvest Prospekt inkl SFDR

