Værdipapirfonden Sparinvest - offentliggørelse af Prospekt

Med virkning fra den 3. november 2025 offentliggøres nyt prospekt for Værdipapirfonden Sparinvest.
Prospektet er opdateret med følgende:
- Market maker og bevisudstederydelse for samtlige af foreningens afdelinger, hvor disse ydelser anvendes, er overgået fra Jyske Bank A/S til Nykredit Bank A/S.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
