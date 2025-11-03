, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opdateret prospekt for Sparinvest SICAV
Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt med tilhørende appendix for Sparinvest SICAV.
Prospektet er blevet opdateret med følgende:
- Investeringspulje Sparinvest SICAV - Global Equity Growth Pool (Harding Loevner) skifter navn til Sparinvest SICAV - Global Equity Growth Pool
- Investeringspulje Global Equity Growth Index Pool skifter navn til Sparinvest SICAV – Global Equity Allocation Pool
- Ny investeringspulje Sparinvest SICAV - Global Equity Select Pool oprettes
- Nykredit Bank A/S erstatter Jyske Bank A/S for market maker og nominee funktionerne for Sparinvest SICAV med effekt fra den 1. November 2025
Foreningens nye prospekt og appendix er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Dirk Schulze, tlf.nr. +352 26 27 47 76
Dirk Schulze
Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg
Vedhæftede filer
- 20251103 Sparinvest SICAV prospectus IDENTIFIED
- 20251103 Notice_to shareholders FINAL
- 20251103 APPENDIX NASDAQ - Sparinvest SICAV_FINAL