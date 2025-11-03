Aspo Oyj Sisäpiiritieto 3.11.2025 klo 9.05

Sisäpiiritieto: Aspo antaa väliaikatietoja strategiansa edistymisestä: vaihtoehtoina osittaisjakautuminen tai ESL Shipping -liiketoiminnan myynti

Aspon hallitus on päättänyt jatkaa yhtiön strategian toteutusta arvioimalla strategiset vaihtoehdot yhtiön liiketoiminnoille, ESL Shippingille ja Telkolle. Strategisen arvioinnin päävaihtoehtoja ovat Aspon mahdollinen osittaisjakautuminen tai ESL Shippingin myynti.

”Tavoitteenamme on toteuttaa ESL Shippingin myynti tai Aspon osittaisjakautuminen vuoden 2026 loppuun mennessä, markkinaolosuhteet huomioiden. Olennaista on löytää paras ratkaisu ESL Shippingille ja Telkolle arvonluonnin sekä liiketoimintojen kehittämisen kannalta. Molemmilla yhtiöillä on kunnianhimoiset kasvusuunnitelmat, ja olemme nyt arvioimassa, voitaisiinko niitä edistää paremmin erillisinä yhtiöinä. Muutoksella haluamme maksimoida omistaja-arvoa”, sanoo Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja.

Aspon tavoitteena on kaikissa strategisissa vaihtoehdoissa varmistaa Telkon mahdollisuudet jatkaa yritysostoja ja kasvua. Telko on jo menestyksekkäästi toteuttanut merkittäviä yritysostoja ja vahvistanut markkina-asemaansa Länsi-Euroopassa sekä lisäarvotuotteissa ja -palveluissa, ja aiemmin julkistettu Leipurin myynti antaa hyvät edellytykset Telkon yritysostojen jatkamiselle. ESL Shipping on puolestaan toteuttanut merkittäviä investointeja laivakapasiteettinsa uudistamiseksi, mukaan lukien investoinnit sähköhybridi–coaster-laivoihin ja täysin fossiilivapaasti operoitaviin handy-luokan laivoihin. ESL Shippingin osalta Aspolla on edelleen kaksi vahvaa vaihtoehtoa: Aspon osittaisjakautuminen tai liiketoiminnan myynti.

Webcast 3.11.2025 ja lisätietoja

Aspon johto kertoo aiheesta tänään maanantaina 3.11.2025 klo 12 järjestettävässä, Q3-osavuosikatsaukseen liittyvässä infotilaisuudessa. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q3-2025, ja tilaisuuteen voi myös lähettää kysymyksiä. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiö julkaisee lisätietoja prosessin edetessä. Mikäli hallitus päättää ehdottaa osittaisjakautumista ESL Shippingin eriyttämiseksi Aspo Oyj:sta, tätä koskeva ehdotus tulee Aspo Oyj:n yhtiökokouksen päätettäväksi.

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Vuonna 2024 ESL Shippingin liikevaihto oli 206,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen EBITA 16,9 milj. euroa. Telko on johtava muovien, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden jakelija ja ratkaisutoimittaja. Vuonna 2024 Telkon liikevaihto oli 253,3 milj. euroa ja vertailukelpoinen EBITA 12,6 milj. euroa. Liiketoimintojen taloudelliset tahtotilat vuodelle 2028 ovat: ESL Shippingin liikevaihto yli 300 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen EBITA 14 % ja Telkon liikevaihto yli 500 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen EBITA 8 %.





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation



