Aspo Oyj Pörssitiedote 3.11.2025 klo 9.15



Aspo aloittaa omien osakkeiden hankinnan osakepohjaisia kannustinjärjestelmiään varten

Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 130 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,42 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden hankintaan voidaan käyttää enintään 1 000 000 euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 4.11.2025 ja päätetään viimeistään 30.4.2026. Osakkeet hankitaan käytettäväksi Aspo Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin.

Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. Aspo Oyj on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän toteuttamaan osakkeiden hankinnat. Välittäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti ja ilman Aspo Oyj:n vaikutusta.

Aspo Oyj:lla on yhteensä 31 419 779 osaketta. Aspo Oyj omistaa tällä hetkellä 2 268 omaa osaketta.

Hallitus on valtuutettu päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2025 antama valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Aspo Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com





