UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" žaliųjų obligacijų emisijos, taip pat naujų mažmeniniams investuotojams skirtų obligacijų išleidimas ir siūlymo dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo įgyvendinimas

 | Source: ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS UAB ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS UAB

2025 m. spalio 31 d. UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" (toliau – Bendrovė) baigė vykdyti UAB FMĮ „Orion securities” organizuotus:

(i) viešą obligacijų platinimą, kurio metu išplatino 0,419 mln. EUR 1 serijos 2 dalies žaliųjų obligacijų emisiją su 8% pajamingumu pagal Bendrovės 100 mln. EUR neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų programą (toliau – 2025 m. / 2027 m. obligacijos), kurios bazinį prospektą 2025 m. gegužės 27 d. (ir jo pirmą priedą 2025 m. rugpjūčio 25 d.) patvirtino Lietuvos bankas; taip pat

(ii) viešą obligacijų platinimą, kurio metu sėkmingai išplatino 14,346 mln. EUR 1 serijos 1 dalies mažmeniniams investuotojams skirtą obligacijų emisiją su 8.50% pajamingumu pagal Bendrovės 50 mln. EUR neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų programą (toliau – 2025 m. / 2026 m. obligacijos), kurios bazinį prospektą 2025 m. rugpjūčio 25 d. patvirtino Lietuvos bankas.

Lėšos, gautos iš obligacijų emisijų, bus naudojamos esamų obligacijų (ISIN LT0000405938) refinansavimui.

Išplatintos obligacijų emisijos (išleidimo diena 2025 m. lapkričio 4 d.) turėtų būti įtrauktos į Nasdaq Vilniaus Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau nei per 30 dienų nuo obligacijų išleidimo.

Papildoma informacija apie išleistas emisijas:

2025 m. / 2027 m. obligacijos:

Emitento pavadinimasUAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“
Emitento trumpinysAEIB050025A
Vertybinių popierių ISIN kodasLT0000134439
Vienos obligacijos nominali vertė100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1 000 EUR
Bendra agreguota nominali obligacijų vertė416 000 EUR
Emisijos galiojimo pradžia2025-11-04
Išpirkimo data2027-12-13

2025 m. / 2026 m. obligacijos:

Emitento pavadinimasUAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“
Emitento trumpinysAEIB050025A
Vertybinių popierių ISIN kodasLT0000135840
Vienos obligacijos nominali vertė1 000 EUR
Bendra agreguota nominali obligacijų vertė14 346 000 EUR
Emisijos galiojimo pradžia2025-11-04
Išpirkimo data2026-12-04

2025 m. spalio 31 d. Bendrovė taip pat baigė vykdyti siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo (angl. Exchange Tender Offer), kurio metu, naujai išleidžiamos 2025 m. / 2026 m. obligacijos arba 2025 m. / 2027 m. obligacijos (priklausomai nuo to, dėl kurių obligacijų investuotojas teikė savo paraišką) bus pervestos į jų investicines sąskaitas 2025 m. lapkričio 4 d. / 2025 m. gruodžio 13 d.

Įgyvendinus aukščiau nurodytą siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo, EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) nominalios vertės likutis sieks 44 494 000 EUR.

Šių Sandorių organizatorius ir pagrindinis platintojas buvo FMĮ „Orion securities“, sandorių teisės patarėjai buvo advokatų kontora TEGOS.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Mantas Auruškevičius

Investicinės bendrovės valdytojas

mantas.auruskevicius@lordslb.lt


Recommended Reading