Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 44 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.399.576 623,22 1.495.468.079 27. oktober 2025 1.000 743,68 743.682 28. oktober 2025 9.000 747,34 6.726.077 29. oktober 2025 32.927 755,63 24.880.780 30. oktober 2025 13.772 756,37 10.416.785 31. oktober 2025 14.825 759,04 11.252.753 Total under programmet 2.471.100 627,04 1.549.488.157

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.471.100 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,02% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

