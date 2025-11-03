Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 44 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.399.576
|623,22
|1.495.468.079
|27. oktober 2025
|1.000
|743,68
|743.682
|28. oktober 2025
|9.000
|747,34
|6.726.077
|29. oktober 2025
|32.927
|755,63
|24.880.780
|30. oktober 2025
|13.772
|756,37
|10.416.785
|31. oktober 2025
|14.825
|759,04
|11.252.753
|Total under programmet
|2.471.100
|627,04
|1.549.488.157
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.471.100 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,02% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil