Capgemini annonce la finalisation de l’acquisition de Cloud4C

Le leadership du Groupe dans les services cloud managés est renforcé grâce aux plateformes hyper-automatisées et optimisées pour l’IA de Cloud4C

Paris, le 3 novembre 2025 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Cloud4C, leader des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains, après avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires. Cloud4C comprend 1 600 collaborateurs spécialisés dans les services basés sur des plateformes capables de piloter les opérations de manière automatisée grâce à l’IA, et vient renforcer la présence de Capgemini sur le marché en forte croissance des services cloud managés1. Cette acquisition permettra le développement de solutions spécifiques par secteur, de propriété intellectuelle (IP) et d’IA générative afin de fluidifier la gestion du cloud et la migration. Elle renforcera par ailleurs le leadership de Capgemini dans les services SAP de bout en bout et SAP RISE, en associant l’expertise en données de Syniti2 avec la gestion du cloud SAP de Cloud4C.

« La majorité de nos clients internationaux expriment un besoin croissant en services managés pour leurs environnements cloud hybrides, ou en accompagnement dans la gestion de leurs migrations complexes. L’offre complète de Cloud4C, fondée sur une expertise technologique approfondie et des opérations cloud hyper-automatisées couvrant l’ensemble de la pile technologique, renforcera le leadership du Groupe dans ce domaine dynamique, commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. En conjuguant nos fortes expertises, nous répondons à la demande croissante de nos clients pour des plateformes d’automatisation cloud basées sur l’IA générative, associées à des solutions sectorielles évolutives, avec pour objectif de les aider à générer une valeur business tangible. Je me réjouis d’accueillir l’équipe Cloud4C au sein de Capgemini. »

« Nous sommes extrêmement fiers d’entamer ce nouveau chapitre important pour Cloud4C en rejoignant les rangs d’un acteur international de premier plan comme Capgemini, déclare Sridhar Pinnapureddy, Président non exécutif de Cloud4C. Nos services et expertises complémentaires vont permettre une intégration fluide, offrant à nos clients respectifs un accès rapide à de nouveaux services cloud managés enrichis. Pour les membres de l’équipe Cloud4C, c’est l’opportunité enthousiasmante de travailler sur des projets de pointe pour des leaders mondiaux. Le ciel est la seule limite ! »

Cloud4C aide ses clients à développer et mettre en œuvre leur stratégie cloud grâce à des services de conseil, de migration et de gestion efficace des environnements technologiques, ainsi qu’en fournissant des solutions cloud hybrides répondant aux enjeux de souveraineté. Cloud4C fournit également des services à forte valeur ajoutée tels que l’automatisation des processus, la reprise après sinistre, la prévention de la perte de données, la continuité des activités, la cybersécurité, ainsi que la conformité aux normes industrielles et souveraines.

Capgemini avait annoncé son intention d’acquérir Cloud4C le 26 août 2025.

1 15% de CAGR sur 2024-2027, d’après IDC.

2 En décembre 2024, Capgemini a acquis Syniti, spécialiste dans la gestion de projets complexes de qualité, de migration et de gouvernance de données.

