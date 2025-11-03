Intesa Sanpaolo annonce un bénéfice record sur neuf mois et confirme un revenu net bien supérieur à 9 milliards d’euros pour l’exercice 2025

MILAN, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo a annoncé un revenu net record sur neuf mois de 7,6 milliards d’euros, dont 2,4 milliards d’euros au cours du troisième trimestre, confirmant la bonne performance et la résilience du Groupe face à la baisse des taux d’intérêt. Les revenus provenant des commissions et des assurances ont tous deux atteint des niveaux record, soutenant une solide croissance commerciale.

Intesa Sanpaolo a confirmé être sur la bonne voie pour atteindre un revenu net pour l’exercice 2025 largement supérieur à 9 milliards d’euros, en tenant compte des décisions managériales du quatrième trimestre visant à renforcer la rentabilité future.

Points clés

Rentabilité : revenu net de 7,6 milliards d’euros ; RCP annualisé de 20 % et retour sur capitaux tangibles de 24 %

revenu net de 7,6 milliards d’euros ; et Revenus : commissions (+5 % en glissement annuel) et revenus provenant des assurances (+5 % en glissement annuel) atteignant un niveau record

(+5 % en glissement annuel) et (+5 % en glissement annuel) atteignant un niveau record Efficacité : ratio coûts/revenus sur neuf mois le plus bas de tous les temps, à 38,9 %

sur neuf mois le plus bas de tous les temps, à 38,9 % Qualité des actifs : ratio de prêts non performants net de 1 % ; couverture des prêts non performants >51 %

; couverture des prêts non performants Grande solidité du capital : ratio de solvabilité CET1 pleinement intégré d’environ 13,9 %, soit une hausse d’environ 105 points de base sur neuf mois

ratio de solvabilité pleinement intégré d’environ 13,9 %, soit une hausse d’environ 105 points de base sur neuf mois Rendement pour les actionnaires : 5,3 milliards d’euros de dividendes accumulés sur neuf mois ; 3,2 milliards d’euros de dividendes intérimaires en novembre ; 2 milliards d’euros de rachats d’action ; rendement des dividendes d’environ 7 %

5,3 milliards d’euros de dividendes accumulés sur neuf mois ; 3,2 milliards d’euros de en novembre ; 2 milliards d’euros de ; rendement des dividendes d’environ 7 % Impact social : 900 millions d’euros déployés pour lutter contre la pauvreté et les inégalités

900 millions d’euros déployés pour lutter contre la pauvreté et les inégalités Augmentation du BPA de 9 % par rapport à l’année précédente.

Ces résultats confirment un modèle économique résilient, efficace et diversifié, validé par le dernier test de résistance de l’EBA, qui a classé Intesa Sanpaolo parmi les groupes les plus performants d’Europe, et par de récentes améliorations de la note de crédit attribuée par Fitch and Morningstar DBRS.

Intesa Sanpaolo continue d’investir dans la technologie, l’IA et les capacités numériques comme moteurs clés de la croissance à long terme. La plateforme isytech du Groupe stimule sa transformation numérique, avec l’investissement de 5 milliards d’euros, l’embauche de plus de 2 300 spécialistes en informatique, le développement de 117 cas d’utilisation de l’IA et 64 % d’applications fonctionnant désormais sur une architecture cloud native.

La Gestion et protection du patrimoine a contribué à 43 % du revenu brut, confirmant la position de leader du groupe dans le domaine Conseil, gestion et protection du patrimoine, avec plus de 1 400 milliards d’euros en actifs financiers détenus par les clients.

Remarques de Carlo Messina, PDG d’Intesa Sanpaolo

Commentant les résultats sur neuf mois, le PDG Carlo Messina a souligné l’excellente performance d’Intesa Sanpaolo, sa mission sociale et sa stratégie tournée vers l’avenir.

« Les excellents résultats obtenus au cours des neuf premiers mois de 2025 confirment la position d’Intesa Sanpaolo parmi les principales banques européennes en termes de solidité financière et de création de valeur, offrant l’un des meilleurs rendements pour les actionnaires du secteur.

Nous contribuons à construire une société plus inclusive tout en renforçant le tissu économique sur lequel elle repose.

L’augmentation des disparités sociales est un défi majeur de notre époque — un défi que nous devons relever avec un sens de responsabilité partagé entre les acteurs privés et les institutions publiques.

Nous continuerons à jouer notre rôle pour soutenir la croissance de l’Italie, convaincus qu’un système bancaire solide et durable est une valeur partagée par tous, qui renforce la stabilité du système et sa capacité à soutenir les ménages et les entreprises.

Les clients sont au cœur de notre stratégie et de notre perspective de croissance. Leur confiance dans la solidité de la Banque ainsi que les relations étroites qu’ils entretiennent avec nos professionnels du crédit et du conseil reste un facteur clé de notre croissance, que nous cherchons à renforcer grâce à des outils numériques et à des services de proximité.

L’innovation technologique est un autre facteur clé de notre réussite. Nous avons déjà investi 5 milliards d’euros dans des technologies de pointe et recruté environ 2 350 spécialistes, positionnant notre Banque parmi les leaders européens de la transformation numérique, avec des projets allant du développement d’isybank à l’adoption de solutions basées sur l’IA améliorant l’efficacité et la qualité du service.

Notre modèle diversifié, notre force financière et notre capacité à générer des revenus constituent les piliers du succès d’Intesa Sanpaolo. Nous sommes convaincus que le potentiel déjà présent au sein du Groupe continuera de renforcer notre leadership européen et notre capacité à créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes à l’approche de la présentation de notre nouveau plan de développement. »

