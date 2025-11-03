Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 27. oktober 2025 – 31. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 44 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse30.960.52116,77519.242.441
27. oktober 2025160.00017,932.868.800
28. oktober 2025160.00017,992.878.400
29. oktober 2025160.00018,112.897.600
30. oktober 2025160.00018,202.912.000
31. oktober 2025160.00018,202.912.000
I alt uge 44800.00018,0914.468.800
I alt akkumuleret 31.760.52116,80533.711.241

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 36.006.217 stk. egne aktier svarende til 2,48 % af selskabets aktiekapital.

