Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 27. oktober 2025 – 31. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 44 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|30.960.521
|16,77
|519.242.441
|27. oktober 2025
|160.000
|17,93
|2.868.800
|28. oktober 2025
|160.000
|17,99
|2.878.400
|29. oktober 2025
|160.000
|18,11
|2.897.600
|30. oktober 2025
|160.000
|18,20
|2.912.000
|31. oktober 2025
|160.000
|18,20
|2.912.000
|I alt uge 44
|800.000
|18,09
|14.468.800
|I alt akkumuleret
|31.760.521
|16,80
|533.711.241
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 36.006.217 stk. egne aktier svarende til 2,48 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
Vedhæftede filer