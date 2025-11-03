|Selskabsmeddelelse nr. 49 2025
Danske Bank
03. november 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 44
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 44 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|14,810,516
|247.6903
|3,668,421,569
|27 oktober 2025
|47,000
|274.4635
|12,899,785
|28 oktober 2025
|46,485
|276.8238
|12,868,154
|29 oktober 2025
|45,673
|279.6099
|12,770,623
|30 oktober 2025
|40,000
|279.8237
|11,192,948
|31 oktober 2025
|40,000
|286.9201
|11,476,804
|I alt akkumuleret i uge 44
|219,158
|279.2885
|61,208,314
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|15,029,674
|248.1511
|3,729,629,882
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.800% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
