Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 44

Selskabsmeddelelse nr. 49 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



03. november 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 44



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 44 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse14,810,516247.69033,668,421,569
27 oktober 202547,000274.463512,899,785
28 oktober 202546,485276.823812,868,154
29 oktober 202545,673279.609912,770,623
30 oktober 202540,000279.823711,192,948
31 oktober 202540,000286.920111,476,804
I alt akkumuleret i uge 44219,158279.288561,208,314
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet15,029,674248.15113,729,629,882




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.800% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

