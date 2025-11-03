Kutse Tallinna Sadama 2025 III kvartali auditeerimata majandustulemuste veebiseminarile

AS Tallinna Sadam kutsub huvilisi osalema ettevõtte 2025. a III kvartali majandustulemusi tutvustaval veebiseminaril 10. novembril 2025.

Veebiseminarid toimuvad Microsoft Teams platvormi vahendusel kaheks keeles:

Eestikeelne veebiseminar kell 10.00 (EET) ja osalemiseks palume kasutada seda linki

Ingliskeelne veebiseminar kell 11.00 (EET) ja osalemiseks palume kasutada seda linki

Ettevõtte tulemusi tutvustavad ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Valdo Kalm ja juhatuse liige finantsjuht Andrus Ait. Küsimustele vastamine toimub peale esitlust. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, soovitame küsimused saata enne veebiseminari algust e-mailile: investor@ts.ee .

Veebiseminari salvestus avalikustatakse ettevõtte veebilehel https://www.ts.ee/ .

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

