Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 44

Í 44. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 2.400.000 eigin hluti að kaupverði 11.790.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð (kr.)
|27.10.2025
|13:34
|600.000
|4,96
|2.976.000
|28.10.2025
|09:34
|600.000
|4,94
|2.964.000
|29.10.2025
|15:14
|600.000
|4,95
|2.970.000
|31.10.2025
|09:31
|600.000
|4,80
|2.880.000
|Samtals
|2.400.000
|11.790.000
Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.
Nova Klúbburinn átti 63.000.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 65.400.000 hluti, eða um 1,84% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 319.047.000 kr.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is