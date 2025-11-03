Selskabsmeddelelse nr. 64/2025

Holbæk, den 3. november 2025

Storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om kapitalmarkeder

I henhold til Lov om kapitalmarkeder § 30 oplyses det hermed, at SJF Bank A/S (Sparekassen Sjælland-Fyn A/S) den 31. oktober har modtaget meddelelse fra Købstædernes forsikring (cvr.nr. 51148819), om ændringen i deres aktiebeholdning i SJF Bank (fondskode DK0060670776).

Købstædernes Forsikring har nedbragt deres beholdning af aktier i SJF Bank A/S, der bringer deres ejerandel i SJF Bank A/S under 5 % af den samlede aktiekapital.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson

Adm. direktør Bestyrelsesformand





Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

Vedhæftet fil