Selskabsmeddelelse nr. 64/2025
Holbæk, den 3. november 2025
Storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om kapitalmarkeder
I henhold til Lov om kapitalmarkeder § 30 oplyses det hermed, at SJF Bank A/S (Sparekassen Sjælland-Fyn A/S) den 31. oktober har modtaget meddelelse fra Købstædernes forsikring (cvr.nr. 51148819), om ændringen i deres aktiebeholdning i SJF Bank (fondskode DK0060670776).
Købstædernes Forsikring har nedbragt deres beholdning af aktier i SJF Bank A/S, der bringer deres ejerandel i SJF Bank A/S under 5 % af den samlede aktiekapital.
Med venlig hilsen
Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
