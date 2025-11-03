« Nicotine. Si elle entre dans ta vie, elle ne te lâche plus. » - Nouvelle campagne De Facto

MONTRÉAL, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), lance la nouvelle édition de sa campagne annuelle de prévention au tabagisme, De Facto.

Présentée sous la forme d’une bande-annonce de film d’horreur, la campagne illustre la dépendance à la nicotine à travers la poupée Nicotine, une présence troublante qui suit une jeune fille dans son quotidien. Cette personnification saisissante met en lumière le caractère sournois, persistant et intrusif de la dépendance, même lorsque la consommation semble occasionnelle.

Pour visionner la campagne, cliquer ici : https://youtu.be/hxk7ic4nC6o

« La dépendance à la nicotine peut s’installer sans que l’on s’en rende compte, s’infiltrant dans le quotidien des jeunes et s’accrochant à eux de façon persistante. La poupée Nicotine illustre de façon frappante cette réalité. Notre objectif avec cette campagne est d’aider les jeunes à prendre conscience de cette présence sournoise et à faire des choix qui protègent leur santé », explique Stéphane Boudreau, directeur général du RSEQ.

La campagne 360⁰ sera déployée à l’échelle du Québec pendant quatre semaines, via la télévision, les médias sociaux, l’affichage extérieur et les applications mobiles, et sera également présente dans les établissements d’enseignement secondaires, collégiaux et universitaires

Créé en 2004, De Facto vise à dénormaliser les produits du tabac et à transformer les normes sociales liées à la consommation de ces produits. Par des messages percutants et sans ton moralisateur, De Facto interpelle l’intelligence et le sens critique des jeunes, en leur exposant des faits probants et éclairants sur le tabac et la nicotine.

Pour en savoir plus sur la campagne et accéder aux ressources disponibles, visitez le site defacto.ca.

À propos du RSEQ

Le RSEQ assure la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes. www.rseq.ca.



