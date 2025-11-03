Karolinska Developments portföljbolag BOOST Pharma tar in Sound Bioventures i investerarsyndikatet genom en investering om 34 miljoner kronor

STOCKHOLM, SVERIGE 3 november 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget BOOST Pharma har tagit in 34 miljoner kronor, genom ett trancherat konvertibellån från Sound Bioventures. Investeringen stödjer fortsatt klinisk utveckling av BT-101, en innovativ stamcellsbaserad behandling av Osteogenesis imperfecta (OI), även kallad Brittle bone disease.

BOOST Pharma, ett biopharma-bolag i klinisk utvecklingsfas, utvecklar BT-101 som en innovativ cellterapi baserad på mesenkymala stamceller (MSC) för behandling av spädbarn med den medfödda sjukdomen Osteogenesis imperfecta (OI), ett tillstånd som kännetecknas av benskörhet, återkommande frakturer och deformerade ben. Behandlingen är utvecklad för att angripa de underliggande genetiska orsakerna till sjukdomen och minska frakturfrekvensen i drabbade barn tidigt i förloppet. Detta för att ge behandlingsfördelar under de första levnadsåren när de flesta frakturerna uppstår.

Den riktade emissionen till Sound Bioventures, tillsammans med likviden från den nyligen annonserade finansieringsrundan där Karolinska Development deltog, ger BOOST Pharma möjlighet att accelerera det pågående kliniska utvecklingsprogrammet och komma närmare målet att erbjuda den första sjukdomsmodifierande behandlingen av OI.

”Vi är glada att kunna välkomna den välrenommerade specialistinvesteraren Sound Bioventures till BOOST Pharmas ägarbas. Vårt portföljbolags starka finansiella situation möjliggör en accelererad utveckling av BT-001, som har potential att revolutionera behandlingen av barn med den medfödda sjukdomen Osteogenesis imperfecta”, säger Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Karolinska Developments ägande i BOOST Pharma uppgår till 14 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boost Pharma

Boost Pharma ApS är ett danskt bolag som utvecklar en ny klass av läkemedel för behandling av osteogenesis imperfecta baserat på forskning från Karolinska institutet. Bolagets behandling har en unik position på marknaden eftersom den angriper den underliggande orsaken till sjukdomen till skillnad från andra läkemedelsprojekt som är under utveckling.

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga