Webcast - Invitation to Investor Presentation

Ensurge Micropower ASA (OSE: ENSU) 

Shauna McIntyre (CEO) will host a webcast at 14:00 CET Monday 3 November 2025. 

The webcast can be accessed through the following link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTdmZDgtZTk4Ni00ZDA4LWE1MDEtNTkwMDRiOTgwZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d02701f9-3b23-4b3f-8fce-29ed54632bf8%22%2c%22Oid%22%3a%2249eee719-db83-4ef4-aca0-334090732543%22%7d

For more information, please contact: 

Lars Eikeland, CFO E- mail: lars.eikeland@ensurge.com 

Ståle Bjørnstad (IR) E-mail: stale.bjornstad@ensurge.com 


