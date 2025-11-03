Le passionnant colloque Safety Standdown de Bombardier se tiendra sous peu à Wichita (Kansas), encourageant les professionnels de l’aviation à s’engager envers les résultats

Sous le thème « Engagez-vous envers les résultats », l’événement gratuit sur la sécurité offre des occasions d’apprentissage continu à un large échantillon de professionnels de l’industrie

Ce colloque dynamique réunit plus de 400 professionnels de l’aviation sur place, et des centaines d’autres dans le monde entier par webdiffusion

Le programme très riche comprend des séminaires formateurs présentant des leçons sur le leadership en matière de sécurité, la création d’une culture de la sécurité, la redéfinition de la dynamique d’équipe et plus encore





MONTRÉAL, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son colloque Safety Standdown de très grande portée sur la sécurité est de retour à Wichita (Kansas) pour une autre année de précieuse formation axée sur les connaissances. Ce colloque dynamique de trois jours, qui doit se tenir du 11 au 13 novembre en personne et en ligne, présente des occasions d’apprentissage uniques, des ateliers percutants et des présentations de pointe par des leaders clés de l’industrie. Ce colloque gratuit sur la sécurité est ouvert à tous les professionnels de l’aviation, peu importe le type d’avion qu’ils exploitent ou pilotent.

L’édition 2025 de ce colloque phare de l’industrie est centrée sur le thème « Engagez-vous envers les résultats » et encourage tous les professionnels de l’aviation à assumer pleinement la responsabilité de chaque décision, de chaque procédure et de chaque moment qui influe sur la sécurité. Dans un secteur d’activité où la précision et l’imputabilité ne sont pas négociables, ce thème renforce l’idée que la sécurité n’est pas laissée au hasard – c’est le résultat direct de choix délibérés et d’actes rigoureux.

Que ce soit dans le poste de pilotage, dans la cabine, au sol ou dans des rôles de leadership clés, chaque professionnel de l’aviation a le pouvoir de façonner les résultats par sa vigilance, sa préparation et un ferme engagement envers l’excellence. En adoptant cet état d’esprit, les professionnels de l’aviation ne font pas que réagir aux défis – ils anticipent, préparent et dirigent avec détermination. S’engager envers les résultats signifie de comprendre que la sécurité, c’est plus qu’une politique d’entreprise – c’est une responsabilité individuelle et collective.

« Depuis près de trente ans, Safety Standdown de Bombardier est un colloque incontournable qui cible toutes les disciplines de l’aviation – et quoi de plus important que la sécurité dans chaque aspect de nos activités collectives », a affirmé Chris Milligan, vice-président, Services d’avions d’occasion et Opérations aériennes chez Bombardier. « Ce colloque dynamique réunit les experts et les leaders les plus sollicités de l’industrie pour échanger et communiquer de précieux renseignements sur la sécurité de l’aviation; et nous sommes honorés d’être en première ligne dans l’industrie et d’aider à rendre l’aviation plus sûre à tous les niveaux. »

Depuis sa création, Safety Standdown offre des occasions de formation axées sur la sécurité à un large éventail de professionnels de l’aviation. Bombardier travaille en étroite collaboration avec son comité consultatif et ses principaux commanditaires pour veiller à ce que cet événement demeure gratuit et explore l’apprentissage axé sur les connaissances en matière de sécurité dans tous les secteurs de l’aviation.

D’abord conçu par un groupe de pilotes des vols de démonstration Learjet déterminés à faire de l’équipe des vols de démonstration Bombardier à Wichita la mieux cotée en fait de sécurité dans l’industrie, le colloque prend sans cesse plus d’ampleur. Les participants appartiennent au spectre complet de l’industrie, du personnel navigant et des techniciens de maintenance jusqu’aux régulateurs des vols. De plus, ils représentent un large éventail d’entreprises et d’organismes commerciaux et militaires. Depuis sa création, plus de 10 000 professionnels de l’aviation ont assisté à des colloques Safety Standdown dans le monde entier, que ce soit en personne ou par webdiffusion.

La tête d’affiche de l’édition de cette année est M. Tony Kern, chef de la direction de Convergent Performance. M. Kern inaugurera le colloque évoquant pour les participants l’époque des pirates, avec des leçons sur la responsabilité personnelle, le leadership et le rendement supérieur dans des situations de vie ou de mort.

D’autres présentations fascinantes sont au programme, dont les suivantes : Jennifer Pickerel, présidente d’Aviation Personnel International (API), et Robb Patton, fondateur de Highbrow Safety Werks, explorent la « Sécurité psychologique : repenser la dynamique d’équipe »; Ben Janaitis, directeur du service à la clientèle d’API, et Michael Cataldo, directeur principal de la maintenance aéronautique de Cox Enterprises, présentent l’intéressant atelier « Au-delà de la maintenance des avions : bâtir une culture de sécurité et de collaboration »; et le capitaine Kyle Freilburger met en lumière « Le côté humain de la sécurité ». Vous trouverez le programme complet ici.

Pour participer à Safety Standdown, que ce soit en personne ou en ligne, visitez la page d’inscription.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays.

Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com/fr.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Bombardier et Safety Standdown sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

