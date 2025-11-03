GXO et Unilever signent un accord stratégique de dix ans pour un centre logistique automatisé en France

Un site hautement automatisé pour accroître l'efficacité, réduire la complexité et améliorer l'expérience client tout en renforçant la durabilité

PARIS, France, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), le plus grand prestataire pure-player de logistique contractuelle au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel avec Unilever en France, l'une des plus grandes entreprises mondiales de produits de grande consommation (FMCG). Ce partenariat marque une étape importante pour les deux entreprises, en consolidant toutes les familles de produits d’Unilever dans une seule installation logistique automatisée de 60 000 mètres carrés à Ferrières-en-Gatinais (Centre-Val de Loire), dont l'ouverture est prévue en juin 2027.

« Ce partenariat stratégique avec Unilever en France montre comment GXO redéfinit la logistique pour le secteur des produits de grande consommation (FMCG), en exploitant la puissance de l'automatisation, l'échelle et son expertise sectorielle approfondie pour fournir des solutions plus intelligentes et plus rapides » , a déclaré Vincent Ricci, Directeur général, France, GXO. « Notre capacité à fournir des solutions personnalisées intégrant de la technologie aide les plus grandes entreprises du monde à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et à redéfinir ce qui est possible dans leurs supply chains ».

Un engagement commun en faveur de l'automatisation et de la durabilité

Dans le cadre de ce partenariat de 10 ans, GXO sera en charge des activités de logistique et de reconditionnement et devrait traiter environ 50 millions de colis par an, employant environ 200 personnes lorsque le site sera totalement opérationnel.

Le contrat reflète l'investissement continu de GXO dans l'automatisation et son engagement à aider les clients à optimiser leurs supply chains grâce à des solutions personnalisées et performantes. Le site intègrera jusqu'à huit technologies d'automatisation avancées, dont le déchargement automatisé, le stockage multi-profondeur et la préparation robotisée des commandes. GXO fournira également des services à valeur ajoutée avec des activités de co-packing automatisées.

L'installation construite sur mesure sera dotée de solides caractéristiques de durabilité, visant à obtenir la certification « Excellent » de BREEAM® pour les matériaux utilisés dans la construction, les capacités de gestion des déchets et la consommation d'eau et d'énergie.

Un tremplin pour poursuivre l'expansion dans le secteur FMCG grâce à des solutions automatisées

S'appuyant sur une automatisation de pointe, la robotique et des solutions basées sur les données, GXO accompagne les grandes marques de produits de grande consommation (FMCG) avec des services logistiques complets - du transport entrant et de l'entreposage au co-packing, au ré-emballage et à la livraison du dernier kilomètre. L’entreprise exploite plus de 35 sites dédiés aux produits de grande consommation dans le monde, expédiant près d'un milliard de colis par an et gérant des milliers de livraisons en magasin chaque semaine. Cette échelle opérationnelle et cette avance technologique font de GXO un partenaire de confiance pour les entreprises de produits de grande consommation qui recherchent l'efficacité, la durabilité et l'innovation dans leurs supply chains.

GXO en France

En France, GXO aide ses clients à optimiser leurs opérations logistiques depuis plusieurs décennies et exploite plus de 60 entrepôts dans le pays. Actuellement classé deuxième prestataire de services logistiques en France par Supply Chain Magazine, GXO gère les activités logistiques de clients issus de secteurs variés, notamment le e-commerce, le retail, les produits de grande consommation et la technologie. En France, GXO emploie plus de 8 700 personnes.

A propos de GXO Logistics

GXO logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand prestataire pure-player de logistique contractuelle au monde et bénéficie de la croissance rapide du e-commerce, de l'automatisation et de l’externalisation. GXO compte plus de 150 000 collaborateurs répartis sur 1 000 sites totalisant une surface d’environ 18,5 millions de mètres carrés d’entreposage. L'entreprise collabore avec des clients d’envergure internationale pour relever des défis logistiques complexes grâce à des solutions technologiquement avancées et des solutions pour le e-commerce, déployées à grande échelle et rapidement. Le siège social de GXO est situé à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Rendez-vous sur GXO.com pour plus d’informations, et suivez GXO sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram et YouTube.

