Renforcer l’impact positif dans les communautés grâce au hockey : le concours « Entraînez-vous avec un pro » de Dr. Oetker - Giuseppe Pizzeria est de retour pour une 4e année

Dr. Oetker poursuit son engagement envers le hockey en offrant aux équipes de hockey mineur une chance unique de s’entraîner avec Jarome Iginla pour inspirer les jeunes et renforcer l’esprit communautaire.

TORONTO, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dr. Oetker Canada est fier d’annoncer le retour de sa campagne Entraînez-vous avec un pro, qui célèbre la passion du hockey canadien et les gestes simples qui renforcent nos communautés. Pour cette 4e édition, une équipe de hockey mineur remportera le grand prix : un voyage exceptionnel à Coupe Memorial 2026 présentée par Kubota à Kelowna (C.-B.), où elle aura la chance de patiner aux côtés d’une véritable légende : Jarome Iginla, membre du Temple de la renommée du hockey et icône canadienne.

De petits gestes peuvent avoir un grand impact. C’est pourquoi Dr. Oetker invite les équipes de hockey mineur à soumettre une courte vidéo via le portail Entraînez-vous avec un pro, démontrant comment elles apportent une énergie positive à leur communauté, que ce soit par des collectes de fonds, des activités de nettoyage, des gestes de bonté ou simplement en étant présentes les unes pour les autres. Après avoir envoyé leur candidature, les équipes sont invitées à partager leur vidéo sur les réseaux sociaux pour obtenir des votes supplémentaires et mobiliser leur communauté locale via le site dédié à la campagne. Les candidatures seront évaluées selon des critères tels que le plaisir et le caractère marquant, l’esprit d’équipe, l’engagement et le soutien de la communauté.

En plus du grand prix Entraînez-vous avec un pro de Giuseppe, les Canadiennes et Canadiens pourront participer à des tirages pour gagner des prix exclusifs de la LCH, comme des chandails autographiés, des pizzas Giuseppe gratuites et des expériences locales lors de soirées de match.

« Le hockey, ce n’est pas qu’un sport au Canada. C’est une partie de notre identité. C’est là que naissent les amitiés, que les communautés se rassemblent et que se créent des souvenirs », affirme Indresh Kohli, chef du marketing chez Dr. Oetker Canada Ltée. « Chez Giuseppe, nous sommes fiers de faire partie de ces moments, en soutenant les familles, les amateurs et les jeunes joueurs qui mettent cœur et énergie dans chaque match. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Jarome à nouveau cette année. Son engagement envers la relève, son amour du hockey et son désir de redonner reflètent parfaitement l’essence du programme Giuseppe Entraînez-vous avec un pro : célébrer le cœur de notre communauté hockey. »

L’héritage de Jarome Iginla parle de lui-même : six sélections au Match des étoiles de la LNH, 625 buts en carrière, trois participations olympiques, deux médailles d’or et plus d’une décennie comme capitaine des Flames de Calgary. Au-delà de ses exploits, Jarome est reconnu pour son humilité, son esprit d’équipe et son rôle de modèle pour les jeunes athlètes.

« Je suis ravi de participer à nouveau à la 4e édition d’Entraînez-vous avec un pro, en partenariat avec Giuseppe », déclare Iginla. « J’ai toujours cru qu’être un bon coéquipier va bien au-delà de la glace. Ce programme vise à reconnaître les gestes quotidiens de gentillesse, de soutien et de leadership qui renforcent les équipes et les communautés. C’est un honneur d’inspirer la prochaine génération de joueurs qui font une différence là où ça compte le plus. J’ai hâte de rencontrer l’équipe gagnante à la Coupe Memorial. »

Parmi les gagnants des éditions précédentes figurent les Dalmeny Sabers, les Bow Valley Flames et les PEI Western Wind, qui ont vécu une expérience exclusive Giuseppe « Entraînez-vous avec un pro » avec Jarome Iginla.

La période de candidature est ouverte dès maintenant et se terminera le 27 février 2026. L’équipe gagnante sera annoncée en avril 2026.

Pour plus d’informations : https://giuseppepracticewithapro.com/

À propos de Dr. Oetker

Fondée au Canada en 1960, Dr. Oetker propose plus de 190 produits et s’impose comme le leader du marché dans la catégorie des pizzas surgelées. Son usine de London (Ontario) produit 400 000 pizzas par jour, soutenant 430 emplois et une communauté agroalimentaire dynamique. L’entreprise s’approvisionne en ingrédients canadiens, dont 24 millions de livres de blé provenant de l’Ontario et de l’Alberta, de la sauce tomate de Leamington et du fromage de l’Ontario et du Québec. Par sa marque Giuseppe Pizzeria, Dr. Oetker investit dans les communautés locales depuis 2015, en soutenant le hockey de base et le développement des jeunes grâce à des initiatives comme le programme « Entraînez-vous avec un pro ». Dr. Oetker Canada demeure fidèle à sa mission : offrir des moments gourmands qui rassemblent les familles avec un petit goût de chez soi.

À propos de Jarome Iginla

Jarome Iginla a été sélectionné six fois au Match des étoiles de la LNH, inscrivant 625 buts et 1 300 points au cours d’une carrière de 21 ans, dont la majorité comme capitaine des Flames de Calgary. Triple olympien et double médaillé d’or, il a contribué à la victoire historique du Canada aux Jeux d’hiver de 2002, mettant fin à 50 ans sans titre olympique en hockey. Jarome a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2020.

