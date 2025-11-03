Inspirer la prochaine génération : Lancement de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies partout au Canada

OTTAWA, Ontario, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui marque le lancement officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST), une initiative nationale visant à encourager les Canadiens à explorer des possibilités de carrière passionnantes et enrichissantes. Tout au long de la semaine, des événements et des activités auront lieu dans l’ensemble du pays afin de sensibiliser le public, susciter l'intérêt et souligner le rôle essentiel que jouent les carrières des métiers spécialisés dans la construction de l'avenir du Canada.

Pendant la SNMST, des organisations partout au pays s'associent à Skills/Compétences Canada (SCC) pour faire participer d’une manière « pratique » les jeunes, les parents et le public. Les organismes membres de SCC organisent diverses activités à l'échelle nationale, tant des ateliers interactifs et des démonstrations de métiers spécialisés que des salons professionnels, des activités de réseautage et des campagnes sur les médias sociaux. Toutes visent à présenter les perspectives intéressantes offertes par les métiers spécialisés et les technologies. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

Pour célébrer la SNMST, Skills/Compétences Canada organisera un petit-déjeuner de réseautage exclusif à l’intention des chefs de file de l'éducation et de l'industrie le jeudi 6 novembre au Centennial College, à Toronto. Après cette activité, les élèves d’écoles intermédiaires et secondaires participeront à un salon dynamique des compétences, où ils découvriront des parcours postsecondaires et professionnels. Parmi les principales activités figureront plusieurs activités et laboratoires interactifs Essaie un métier et une technologie organisés dans tout le collège. Ces expériences donneront aux jeunes d’un aperçu pratique et passionnant d’un éventail de carrières des métiers spécialisés et des technologies qui sont très demandées.

« Nous sommes fiers de célébrer la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies en tant que moyen d'aider les jeunes à découvrir les possibilités passionnantes offertes par les carrières des métiers et des technologies », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada. « Compte tenu de la demande croissante de travailleurs qualifiés, cette semaine particulière constitue une occasion précieuse de mettre des jeunes en relation avec des employeurs et de présenter les parcours gratifiants offerts dans ces secteurs. »

Les carrières des métiers spécialisés et des technologies ouvrent la porte à une multitude de possibilités pour les jeunes Canadiens. Étant donné que l’offre de postes dans ces secteurs atteint des sommets sans précédent, les élèves et les apprentis peuvent compter sur de réelles perspectives de carrière, des avantages précieux sur le marché du travail et la possibilité de bâtir leur avenir dès aujourd'hui. La Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) met en lumière ces parcours enrichissants, tout en inspirant la prochaine génération de travailleurs qualifiés.

Skills/Compétences Canada fait la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes dans tout le Canada et organise les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT), la plus grande compétition des métiers spécialisés et des technologies au pays. Pendant les OCMT, les élèves et les apprentis montrent leurs talents et concourent pour remporter le titre de champion national. Les prochaines OCMT auront lieu au Enercare Centre, à Toronto, en Ontario, les 28 et 29 mai 2026.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui compte des organismes membres dans chaque province et territoire, qui s’emploient, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

Suivez Skills/Compétences Canada sur X, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram et TikTok. #SNMST2025

Relations avec les médias : Michèle Rogerson, 613-266-4771, micheler@skillscanada.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0db7ed5-e84b-496f-bc23-7183df988a61/fr