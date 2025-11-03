Aktsiaselts Infortar 2025. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustav veebiseminar

Infortar korraldas investoritele täna kell 12:00 eestikeelse ja kell 14:00 ingliskeelse 2025. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminaril esinesid Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt, tegevjuht Martti Talgre ja investorsuhete juht Kadri Laanvee.

Seminari on võimalik järele vaadata:

Eesti keeles

Inglise keeles

Kõik esitletud materjalid on avalikustatud Infortari investorveebis https://infortar.ee/aruandlus ja presentatsioon on lisatud käesolevale teatele.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Manus