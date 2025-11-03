Cellectis présentera de nouvelles avancées sur éti-cel lors du congrès annuel de l’ASH 2025

Les données préliminaires récemment présentées pour eti-cel (UCART20x22) montrent un taux de réponse global (ORR) de 86 % et un taux de réponse complète (CR) de 57 % (n=7), soulignant le potentiel de cette approche pour améliorer les résultats chez les patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire



Les données précliniques sur le produit candidat éti-cel montrent que l’ajout d’une faible dose d’IL-2 pourrait renforcer et prolonger l’activité antitumorale chez les patients atteints de LNH en rechute ou réfractaire



L’ensemble des données de phase 1 d’éti-cel, incluant les cohortes évaluant la combinaison avec IL-2 à faible dose, devrait être présenté en 2026



Une corrélation entre l’exposition à l’alemtuzumab et la réponse clinique observée avec le produit candidat lasmé-cel (UCART22) permet d’identifier un niveau cible d’exposition optimisant l’efficacité sans accroître la toxicité



NEW YORK, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (la « Société ») (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd’hui que deux abstracts ont été retenus pour une présentation sous forme de poster au congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) 2025, qui se tiendra du 6 au 9 décembre 2025 à Orlando.

Premier poster – Nouvelles avancées pour éti-cel

Le premier poster présente une mise à jour du développement du produit candidat éti-cel (UCART20x22), un CAR-T allogénique double ciblant les antigènes CD20 et CD22, évalué dans l’essai clinique de phase 1 NATHALI-01, destiné aux patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire. De plus, cette présentation décrit l’ajout d’une faible dose d’interleukine-2 (IL-2), visant à approfondir et prolonger l’activité antitumorale d’éti-cel pour les patients atteints de LNH en rechute ou réfractaire, sur la base de données précliniques particulièrement convaincantes.

Cellectis a dévoilé des données préliminaires sur éti-cel démontrant un taux de réponse globale (ORR) encourageant de 86 % et un taux de réponse complète (CR) de 57 % chez les patients traités au niveau de dose actuel (n=7), avec 4 patients sur 7 ayant atteint une réponse complète. Le taux élevé préliminaire de réponses complètes souligne le potentiel de cette approche innovante à transformer la prise en charge du LNH en rechute ou réfractaire. Cellectis prévoit de présenter l’ensemble des données de Phase 1 pour éti-cel, incluant les cohortes avec IL-2 à faible dose, au cours de l’année 2026.

« L’évolution d’éti-cel marque une étape importante, avec l’ajout d’IL-2 qui pourrait encourager les réponses préliminaires déjà observées dans notre étude de Phase 1 », a déclaré Adrian Kilcoyne, MD, MPH, MBA, directeur médical de Cellectis. « Nous avons hâte de partager l’ensemble des données de Phase 1 incluant celles issues des cohortes avec IL-2, dont la présentation est attendue en 2026 ».

Titre : Trial in progress: Open-label dose-finding and dose-expansion study to evaluate the safety, expansion, persistence, and clinical activity of UCART20x22 in subjects with relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma (B-NHL) NATHALI-01

Présentatrice : Vivian Dai, Senior Director, Clinical Research Scientist à Cellectis.

Date et horaire : le 7 décembre 2025, entre 18h00 et 20h00, heure de l’Est

Room : OCCC – West Halls B3-B4

Deuxième poster – Corrélation entre l’exposition à l’alemtuzumab et le taux réponse avec lasmé-cel

Le deuxième poster présentera la corrélation entre l’exposition à l’alemtuzumab et la profondeur de la réponse chez les patients difficiles à traiter ayant été traité avec le produit candidat lasmé-cel (UCART22), au cours de l’essai clinique de Phase 1 BALLI-01, évaluant un CAR-T allogénique ciblant l’antigène CD22, dans la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) en rechute ou réfractaire. Les résultats permettent d’identifier un seuil d’exposition à l’alemtuzumab au-delà duquel les chances d’obtenir une réponse complète ou une réponse complète avec récupération hématologique incomplète (CR/CRi) sont accrues, sans augmentation de la toxicité.

« Nous croyons fortement au rôle clé que joue l’alemtuzumab pour optimiser les réponses chez ces patients lourdement prétraités » a déclaré Adrian Kilcoyne, MD, MPH, MBA, directeur médical de Cellectis. « En intégrant ces enseignements à notre étude de Phase 2 pivotale, nous pourrions renforcer les taux élevés de CR/CRi et d’absence de maladie résiduelle mesurable (MRD-négative) obtenus en Phase 1. Nous avons hâte de commencer le recrutement pour notre étude pivotale de Phase 2, prévu au quatrième trimestre 2025. »

Titre : Increased alemtuzumab exposure correlates with improved responses in heavily pretreated R/R ALL patients: Analysis of the BALLI-01 trial

Présentatrice : Xenia Naj, Ph.D., Director Translational Sciences at Cellectis

Date et horaire : le 8 décembre 2025, entre 18h00 et 20h00, heure de l’Est

Room : OCCC – West Halls B3-B4

Les abstracts sont disponibles ici

