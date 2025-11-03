Aspocomp Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 3.11.2025 klo 16.20
Aspocomp Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt 673 682 uutta osaketta on 31.10.2025 rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 7 522 922 osaketta.
Uudet osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa rekisteröintipäivästä lukien.
Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla arviolta 4.11.2025.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.
ASPOCOMP GROUP OYJ
Manu Skyttä
toimitusjohtaja
Aspocomp – heart of your technology
Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.
Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.
Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com
| Source: Aspocomp Group Oyj Aspocomp Group Oyj
