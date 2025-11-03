Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta



Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 3.11.2025 klo 17.15



Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti tänään 3.11.2025 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja Etola Group Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 20 prosentin liputusrajan 31.10.2025. Samanaikaisesti Etola Group Oy:n omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 15 prosentin liputusrajan 31.10.2025. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.



Ilmoituksen mukaan Erkki Etola ja Etola Group Oy omistivat 31.10.2025 yhteensä 1 511 529 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa 20,09 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä.



Erkki Etolan ja Etola Group Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 20,09 % 0 20,09 % 7 522 922 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 17,45 % 0 17,45 %





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:



A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/

osakelaji Osakkeiden ja äänioikeuksien

lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien

%-osuus ISIN-koodi

(jos mahdollista) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009008080 352 631 1 158 898 4,69 % 15,40 A YHTEENSÄ 1 511 529 20,09 %





Koko määräysvalta ketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineita hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja

äänistä

rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja

rahoitusvälineet

yhteensä Erkki Etola 4,69 % 352 631 Etola Group Oy 15,40 % 1 158 898





Lisätietoja:



Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhteisönsä Etola Group Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden luku- ja äänimäärästä ylittää 20 % liputusrajan.

Samanaikaisesti Etola Group Oy:n omistusosuus kohdeyhtiön osakkeiden luku- ja äänimäärästä ylittää 15 % liputusrajan.



Etola Group Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran omistuksen kautta.





Tämän tiedotteen päivämääränä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 7 522 922 osaketta. Aspocompilla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





