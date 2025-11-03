Snom élargit sa gamme de casques

Snom Technology élargit sa gamme de produits dans le cadre de sa stratégie axée sur le développement continu de son offre. L'entreprise mise délibérément sur l'évolution de ses gammes de produits à succès et complète sa gamme de casques avec deux nouveaux modèles alliant technologie de pointe, confort et durabilité.

Intégration Bluetooth dans la gamme de casques : le Snom A350M

Avec le nouveau Snom A350M, la société lance son premier casque Bluetooth, le premier modèle d'une nouvelle série conçue pour les environnements de travail modernes qui exigent flexibilité, confort mais aussi une excellente qualité vocale.

Le casque Bluetooth monaural séduit par sa technologie sophistiquée, sa finition de haute qualité et son design à la fois fonctionnel et élégant. Grâce à la technologie Bluetooth 4.0, le modèle A350M offre une grande liberté de mouvement sans fil avec une portée allant jusqu'à 30 m et une autonomie en conversation pouvant atteindre 32 heures, ce qui est parfait pour les bureaux en open space ou à domicile.

De plus, le modèle A350M offre une flexibilité exceptionnelle grâce à la connexion simultanée de deux appareils Bluetooth, par exemple un téléphone Snom et un smartphone. Équipé de la technologie audio HD bien connue de Snom, le casque offre une qualité vocale cristalline qui peut être personnalisée en fonction des préférences auditives de chacun grâce à l'application gratuite Snom Connect. L'application offre également des fonctions pratiques pour la configuration des appareils et la mise à jour du micrologiciel, pour des performances et une expérience utilisateur toujours optimales.

Un voyant d'occupation intégré indique d'un seul coup d'œil votre disponibilité et réduit les interruptions. Grâce à son port USB-C, le casque se recharge rapidement et facilement, pour une disponibilité maximale au quotidien.

Un classique revisité : le Snom A170C

Avec le Snom A170C, la société présente la nouvelle génération de son célèbre casque DECT A170, revisité, optimisé et perfectionné pour répondre aux exigences actuelles des utilisateurs.

Le modèle A170C se distingue par une autonomie nettement améliorée, qui permet des temps de conversation plus longs et rend ainsi le travail quotidien encore plus flexible. De plus, le modèle dispose désormais d'un port USB-C qui garantit un chargement plus rapide et plus pratique.

Comme son prédécesseur, le modèle A170C offre une liberté de mouvement totale, une qualité audio HD et une compatibilité parfaite avec toute la gamme de téléphones Snom. En perfectionnant avec soin ce best-seller, Snom reste fidèle à sa ligne directrice : optimiser en permanence les solutions existantes et éprouvées afin de répondre aux besoins des environnements de communication modernes.