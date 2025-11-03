Coface SA : Coface réalise depuis le début de l’année un résultat net de 176,3 M€ dont 52,1M€ au T3-25 ; ROATE annualisé à 12%

Coface réalise depuis le début de l’année un résultat net

de 176,3 M€ dont 52,1M€ au T3-25 ; ROATE annualisé à 12%

Paris, le 3 novembre 2025 – 17h35

Chiffre d’affaires : 1 386,5 M€, en hausse de +1,8% à périmètre et taux de change constants Les primes d’assurance-crédit sont en hausse de +1,1% à changes constants ; l’activité client enregistre une progression de +2,1% Sur le T3-25, les services sont en forte progression, en hausse de +10,7%, en ligne avec la stratégie de renforcement de l’offre de services. La rétention client revient à un niveau élevé (93,5%) proche des records de 2023 (93,9%); l’effet prix reste négatif (-1,8%), en ligne avec les tendances historiques La croissance à deux chiffres des services d’informations se poursuit (+14,5% à taux de change constant) ; le recouvrement de créances est en nette progression à +38,5% ; l’affacturage est en hausse de +0,4%

Ratio de sinistralité net à 39,6%, en hausse de 4,1 ppts ; ratio combiné net à 71,9% Ratio de sinistralité brut à 36,9%, en hausse de 4,0 ppts sur un an, avec un provisionnement d’année d’ouverture stable et des reprises sur antérieurs toujours élevées Ratio de coûts net en hausse de 3,4 ppts à 32,3% reflétant la poursuite des investissements et une croissance modeste des revenus

Résultat net (part du groupe) de 176,3 M€, dont 52,1 M€ au T3-25 et RoATE 1 annualisé à 12,0%

Nomination de Christina Montes de Oca au poste de Directrice Générale pour la région Amérique du Nord

Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 30 septembre 2024

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Au troisième trimestre 2025, le résultat net de Coface atteint 52 M€. Depuis le début d’année le retour sur fond propres tangibles atteint 12%, niveau supérieur aux objectifs de moyenne de cycle dans un environnement économique qui se durcit. La mise en place de barrières douanière et la baisse du prix de nombreuses matières premières, notamment énergétiques, limitent la croissance de l’assurance-crédit alors que le nombre de faillites d’entreprises atteint désormais des niveaux supérieurs à la moyenne de cycle.

Dans ce contexte, la rigueur de souscription de Coface a permis de limiter la progression du ratio de sinistralité, malgré la hausse de la taille moyenne des dossiers indemnisés.

Coface a poursuivi résolument ses investissements tant dans l’assurance-crédit que les services associés. Les autres activités progressent d’ailleurs de 10,7% au troisième trimestre avec la poursuite de la croissance à deux chiffres des services d’information, de la forte croissance du recouvrement de créance (+38%) et d’un bon trimestre pour l’affacturage.

Dans ce contexte, la stratégie résolue d’investissement dans la création d’un écosystème dans le domaine de l’analyse et du contrôle des risques, la distribution directe et digitale, et les services complémentaires trouve donc toute sa justification. »

Chiffres clés au 30 septembre 2025

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 30 septembre 2025 lors de sa réunion du 3 novembre 2025. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 31 octobre 2025.

Eléments du compte de résultat en M€ 9M-24 9M-25 Variation % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 1 130,2 1 128,5 -0,1% +1,1% Revenus des activités de services 246,4 258,0 +4,7% +4,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 1 376,6 1 386,5 +0,7% +1,8% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 283,8 222,2 -21,7% -21,4% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 59,8 45,4 -24,0% -24,7% Charges financières d'assurance -25,4 -0,9 -96,3% -89,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 318,2 266,7 -16,2% -16,6% Autres produits et charges opérationnels -3,1 -5,2 +66,0% +68,6% RESULTAT OPERATIONNEL 315,1 261,6 -17,0% -17,4% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 207,7 176,3 -15,1% -15,9% Ratios clés 9M-24 9M-25 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 35,5% 39,6% +4,1 ppts Ratio de coûts net de réassurance 28,9% 32,3% +3,4 ppts RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 64,4% 71,9% +7,6 ppts Eléments du bilan en M€ 2024 9M-25 Variation Capitaux propres (part du Groupe) 2 193,6 2 153,2 -1,8%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires





Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 1 386,5 M€ sur les 9 premiers mois de l’année, en hausse de +1.8% à périmètre et taux de change constants par rapport au 9M-24. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires croit de +0,7%.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +1,1% à périmètre et change constants, bénéficiant d’une légère hausse de l’activité client (+2,1%) ainsi que d’un niveau de rétention proche de ses records à 93,5% (vs. 93,9% au 9M-23). Les affaires nouvelles atteignent 102 M€ en progression de 6 M€ par rapport au 9M-24, portées par une hausse de la demande et bénéficiant d’investissements de croissance.

L’activité client a un impact positif de +2,1% au 9M-25 dans un contexte de fortes incertitudes politique et économique. L’effet prix reste négatif à -1,8%, en ligne avec les tendances de long terme.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles enregistre une forte hausse de +9,0% par rapport au 9M-24 et atteint +10,7% par rapport au T3-24. Les revenus de l’affacturage progressent légèrement de +0,4%. Les revenus des services d’informations poursuivent leur croissance à +14,5%. Les commissions de recouvrement progressent, à partir d’une base encore modeste, de +38,5% confirmant leur caractère contracyclique. Les commissions sont en hausse de +1,6%.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) 9M-24 9M-25 Variation % ex. FX2 Europe du Nord 271,8 275,4 +1,3% +1,3% Europe de l'Ouest 288,4 287,0 -0,5% -0,2% Europe Centrale et de l'Est 130,0 125,9 -3,1% -3,3% Méditerranée & Afrique 403,4 410,3 +1,7% +2,6% Amérique du Nord 132,5 128,0 -3,4% +0,6% Amérique Latine 58,1 61,5 +5,9% +14,0% Asie Pacifique 92,3 98,5 +6,7% +6,9% Chiffre d'affaires consolidé 1 376,6 1 386,5 +0,7% +1,8%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +1,3% à taux de change constant comme à change courant, sous l’effet de solides performances commerciales et d’un léger impact positif de l’activité client. Les revenus de l’affacturage restent stables à +0,3% dans un contexte d’activité industrielle toujours faible.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires diminue de -0,2% à taux de change constant (-0,5% à change et périmètre courants). Le ralentissement de l’activité client a été partiellement compensé par la hausse des ventes d’informations (services en hausse de +21,8%) et des affaires nouvelles. Le segment des Institutions Financières souffre toujours de résiliations intervenues plus tôt dans l’année.

En Europe Centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en baisse de -3,3% à taux de change constant (-3,1% à taux de change courant). L’activité d’assurance-crédit souffre d’un effet non récurrent enregistré en 2024 ainsi que du transfert d’un grand contrat vers la région Asie-Pacifique.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +2,6% à taux de change constant et de +1,7% à taux de change courant, sous l’effet d’un taux de rétention élevé. L'activité économique, jusqu’alors plus dynamique que dans les autres régions, ralenti.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +0,6% à taux de change constant (-3,4% en données publiées). La région bénéficie d’une amélioration des affaires nouvelles. Les chiffres publiés souffrent de la forte baisse du dollar depuis le début d’année.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires enregistre une hausse de +14,0% à taux de change constant et de +5,9% en courant. La région bénéficie d’un niveau toujours élevé d’inflation locale qui profite à l’activité client.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +6,9% à taux de change constant et de +6,7% en courant sous l’effet de l’activité client et du transfert d’un grand contrat de la région Europe Centrale et de l’Est.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 71,9% au 9M-25, en hausse de 7,6 ppts sur un an.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 36,9%, en hausse de 4 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette hausse reflète l’augmentation de la sinistralité de fréquence depuis le S1-21, le nombre de sinistres s’approchant désormais du niveau d’avant la crise Covid. Le montant des sinistres enregistrés est quant à lui désormais supérieur à celui de 2019. Enfin, on note le retour de sinistres de taille relativement importante qui restent cependant inférieurs à la moyenne historique. Les grands dossiers américains des dernières semaines n’ont pas eu d’impact sur le groupe.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, bien qu’actualisé, reste conforme à la moyenne historique. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 41,9 ppts de reprises sur antérieurs.

Le ratio de sinistralité net remonte à 39,6%, une hausse de 4,1 ppts par rapport au 9M-24.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts. Sur les 9 mois 2025, les coûts sont en hausse de +7,4% à périmètre et change constants, et de +6,1% à change courant sous l’effet des investissements conformément au plan stratégique.

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 35,4%, une hausse de 2,5 ppts sur un an. Cette hausse est principalement liée à l’effet de l’inflation sur les coûts embarqués (1,1 ppt) ainsi qu’à la poursuite des investissements (2,4 ppts). Il bénéficie en revanche de l’amélioration du mix produit (services d’informations, recouvrement de créances et accessoires de primes).

Résultat financier





Le produit des placements financiers net s’élève à +45,4 M€ sur neuf mois. Ce montant inclut un effet de change négatif de –20,0 M€ qui s’explique par la forte baisse du dollar par rapport à l’euro ainsi qu’un impact négatif relatif à l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) en Turquie pour -9.4 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 77,7 M€. Le rendement comptable3, hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 2,4% au 9M-25. Le rendement des nouveaux investissements est de 3,7%.

Les charges financières d'assurance (IFE) s’élèvent à 0,9 M€ (25,4 M€ sur 9M-24). Elles incluent un important gain de change (+23,1 M€) sur les passifs techniques qui est le reflet de la charge constatée sur les actifs et partiellement sur le ratio de sinistralité net.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 261,6 M€ au 9M-25, en baisse de -17,0%.

Le taux d’imposition effectif atteint 23% sur les 9 mois (vs 27% au 9M-24).

Au total, le résultat net (part du groupe) s’élève à 176,3 M€, en baisse de -15,1% par rapport au 9M-24, dont 52,1 M€ au T3-25.

3. Capitaux propres





Au 30 septembre 2025, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 153,2 M€, en baisse de 40,4 M€, soit -1,8% (2 193,6 M€ au 31 décembre 2024).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 176,3 M€ plus que compensé par le paiement du dividende (-209,1 M€). Les autres éléments comme les variations de plus-values latentes n’ont qu’un impact limité.

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 12,0% au 30 septembre 2025, en baisse de -1,9 ppt principalement due au résultat technique.

4. Perspectives





Après des mois de négociations, les Etats-Unis ont mis en place un nombre historiquement élevé de barrières douanières. Leur effet récessif a été couplé à une forte restriction des entrées de main d’œuvre sur le territoire américain, ce qui a permis de maintenir un certain équilibre sur le marché de l’emploi.

La croissance économique américaine semble de plus en plus dépendre du seul segment des investissements liés au développement de l’intelligence artificielle : centres de stockages, calculateurs et production énergétique associée. Les banques centrales ont donc entrepris un nouveau cycle de baisse de taux.

A contrario, l’économie mondiale a continué de bénéficier de la baisse des prix du pétrole sous l’effet de la progression de la production des pays de l’OPEP et de la réduction temporaire de la prime de risque géopolitique. Par ailleurs, la crise au Moyen-Orient a franchi une étape avec la signature d’un plan de paix et le retour des derniers otages.

Avec une croissance toujours faible en volumes et des prix de l’énergie en baisse, le commerce mondial en valeur reste atone. Le marché de l’assurance-crédit, soumis à une concurrence toujours vive, ne présente donc pas de croissance à court terme.

Dans ce contexte, Coface enregistre de nouveaux très bons résultats et poursuit résolument ses investissements dans la technologie, les données et la distribution, tant dans l’assurance-crédit que dans les services associés. Ces services (services d’information et recouvrement de créance) alliés à l’activité d’affacturage confirment leur progression constante et représentent désormais près de 11% des revenus du groupe.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats des neufs mois 2025 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le lundi 3 novembre 2025 à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€ Chiffres décumulés T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 % % ex. FX* Revenus des activités d’assurance 378,6 375,6 375,9 382,7 382,9 377,1 368,5 -2,0% -0,1% Revenus des autres activités 85,0 83,4 78,0 85,5 90,3 86,3 81,4 +4,4% +4,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 459,1 453,8 468,3 473,2 463,4 449,9 -0,9% +0,8% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 100,3 94,7 88,8 84,9 85,4 68,2 68,6 -22,7% -23,7% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 17,9 22,8 19,0 31,9 10,4 15,9 19,1 +0,6% -0,5% Charges financières d'assurance -11,4 -6,7 -7,3 -17,1 -4,1 10,8 -7,6 +4,0% +12,1% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 110,9 100,5 99,7 91,6 95,0 80,1 -20,3% -21,9% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -2,6 -5,5 -0,4 -0,3 -4,5 +75,1% +81,7% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 110,4 97,9 94,2 91,2 94,7 75,6 -22,8% -24,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 73,8 65,4 53,4 62,1 62,1 52,1 -20,4% -22,9% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 26,8% 25,5% 36,2% 23,0% 26,3% 19,9% -5,6 ppt





Eléments du compte de résultat en M€ Chiffres cumulés T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 % % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 378,6 754,3 1 130,2 1 512,9 382,9 760,0 1 128,5 -0,1% +1,1% Revenus des activités de services 85,0 168,5 246,4 331,9 90,3 176,6 258,0 +4,7% +4,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 922,7 1 376,6 1 844,8 473,2 936,6 1 386,5 0,7% +1,8% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 100,3 195,0 283,8 368,7 85,4 153,6 222,2 -21,7% -21,4% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 17,9 40,8 59,8 91,7 10,4 26,3 45,4 -24,0% -24,7% Charges financières d'assurance -11,4 -18,1 -25,4 -42,5 -4,1 6,7 -0,9 -96,3% -89,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 217,7 318,2 417,9 91,6 186,6 266,7 -16,2% -16,6% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -3,1 -8,6 -0,4 -0,6 -5,2 +66,0% +68,6% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 217,2 315,1 409,2 91,2 186,0 261,6 -17,0% -17,4% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 142,3 207,7 261,1 62,1 124,2 176,3 -15,1% -15,9% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 27,0% 26,5% 28,7% 23,0% 24,7% 23,3% -3,2 ppt

Résultats cumulés*

* Hors effet périmètre

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2 Hors effet périmètre

3 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

