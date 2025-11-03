Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 44/2025

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881, route des fontaines

39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION

Transactions sur actions propres

réalisées en octobre 2025 – Semaine 44

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 27/10/2025 au 31/10/2025 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 27/10/2025 FR0000060790 51 15,0000 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 28/10/2025 FR0000060790 50 15,0000 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 29/10/2025 FR0000060790 49 15,0000 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 30/10/2025 FR0000060790 47 15,0000 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 31/10/2025 FR0000060790 46 14,9500 XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-gr o up.com

