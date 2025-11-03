Nexity : nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital au 31 octobre 2025

NEXITY

Société anonyme

au capital de 280 648 620 euros

Siège Social : 67 rue Arago

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

444 346 795 RCS Bobigny

Information mensuelle relative

au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital

conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l’AMF

et L 233-8-II du Code de commerce.

Date d'arrêté des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 octobre 2025





56.129.724





Total brut 56.129.724 Total net 55.750.060

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

Saint-Ouen-sur-Seine, le 3 novembre 2025

Pièce jointe