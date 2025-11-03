Ontex rondt de verkoop van zijn Turkse activiteiten af

Aalst, België, 3 november 2025 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, maakt bekend dat het de verkoop van zijn Turkse activiteiten aan Dilek Grup heeft afgerond.

De transactie omvat Ontex’s activiteiten in Turkije en de bijbehorende export naar bepaalde omliggende landen, op de markt gebracht via merken zoals Canbebe, Canped en Prosafe, evenals de fabriek in Istanbul.



Onder de nieuwe eigenaar zal de voormalige Ontex-dochteronderneming van voornamelijk merkgebonden persoonlijke hygiëneproducten met leidende posities in Turkije en de omliggende regio’s verder blijven ontwikkelen, produceren, commercialiseren en distribueren.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, verklaarde: “Met deze transactie ronden we onze strategische heroriëntatie af op retail- en gezondheidszorgmerken in onze kernmarkten in Europa en Noord-Amerika, waar we aanzienlijke groeimogelijkheden en margeverbeteringen zien. Ik wil het volledige Turkse team bedanken voor hun bijdragen en wens hen het allerbeste bij het schrijven van dit nieuwe hoofdstuk van hun geschiedenis onder de vlag van Dilek Grup!”

De verwachte kasopbrengst, na aftrek van belastingen, transactiekosten en verkochte kasmiddelen, bedraagt ongeveer €25 miljoen en blijft onderhevig aan de gebruikelijke balansaanpassingen na afronding van de transactie. De afronding van de transactie zal ook leiden tot de erkenning van een niet-contante boekhoudkundige verliespost van ongeveer €70 miljoen, te wijten aan de geaccumuleerde valutatranslatiereserves.

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.500 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 12 landen (exclusief Beëindigde Bedrijfsactiviteiten), en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

