CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 octobre 2025 au 30 octobre 2025

Montrouge, le 3 novembre 2025

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

27 octobre 2025 au 30 octobre 2025

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-27 FR0000045072 182000 16,290314 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-28 FR0000045072 125000 16,246191 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-29 FR0000045072 50000 16,307218 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-30 FR0000045072 139191 15,714475 XPAR TOTAL 496191 16,119368

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

